Ministro de la Segpres anuncia ajustes al proyecto de Reconstrucción tras informe de finanzas públicas de Hacienda

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, dio a conocer que tras el informe de finanzas públicas que dio a conocer el titular de la cartera de Hacienda, Jorge Quiroz, deberán hacer ajustes al proyecto de Reconstrucción Nacional.

Consultado en el podcast "Cómo te lo explico", transmitido por La Tercera, por si esas medidas son ajustes a la megarreforma o más recortes de gastos, el líder de la Segpres dijo que puede haber “algunos ajustes en el proyecto, que signifiquen más ingresos o menores costos de la reforma; y también algunos mayores recortes en los presupuestos de los próximos años”.

Añadió en que “se van a tener que hacer ajustes” porque el escenario fiscal antes del informe de Quiroz era estrecho y ahora lo es más todavía.

García Ruminot aseguró que una modificación puede ser la invariabilidad tributaria, sobre la cual “puede ser que en lugar de los 25 años propuestos, sea algo menor, que los montos sujetos a invariabilidad puedan ser más altos”.

"Puede ser a 20", complementó el secretario de Estado, indicando también que “el crédito por el empleo podría verse disminuido porque allí estamos hablando de un monto de recursos -1.400 millones de dólares- muy alto”.

Sobre modificar el “corazón de la propuesta”, es decir, la rebaja del 27% al 23% el impuesto a las empresas, la autoridad aseguró que “son materias que está analizando y resolviendo el ministro Quiroz, (pero) yo no he escuchado con mucha fuerza esa opción”.

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