“Ley de súper ricos” y “riesgo fiscal”: recriminaciones cruzadas marcan avance de proyecto de Reconstrucción en la Cámara

Con ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar del proyecto de Ley Nacional de Reconstrucción impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. La abstención de la diputada Sandra Parisi, del Partido de la Gente, fue uno de los votos que generaban expectativa en una jornada de tensión política.

Durante la sesión y posterior a ella, parlamentarios opositores acusaron que la iniciativa podría significar recortes sociales y riesgos para las finanzas públicas. El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, advirtió que el proyecto “es riesgoso” y cuestionó de dónde saldrán los recursos, apuntando directamente a posibles recortes en vivienda, salud y educación. Además, llamó a la Democracia Cristiana y al Partido de la Gente a no respaldar la propuesta.

En la misma línea, el diputado comunista Boris Barrera acusó un “carácter autoritario” del Ejecutivo y criticó la forma en que se desarrolló la discusión en la Comisión de Hacienda. “Le quita a los pobres para darle a los más ricos”, señaló el parlamentario, mientras que el socialista Daniel Manouchehri calificó la iniciativa como una “ley de súper ricos” y pidió al Presidente Kast retirar el proyecto.

Las críticas también apuntaron a un eventual “abismo fiscal” y a la posibilidad de afectar programas sociales. El diputado del PPD, Raúl Soto, aseguró que “las oposiciones están dando una muestra clara de defensa de los derechos de la gente” y destacó señales de unidad entre los sectores críticos al proyecto.

Desde la Democracia Cristiana, la diputada Priscilla Castillo sostuvo que la aprobación solo fue posible gracias a los votos de la derecha.

En contraste, parlamentarios oficialistas defendieron la iniciativa y apelaron a la necesidad de avanzar en la reconstrucción y generación de empleo. El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, aseguró que “no se puede dejar abandonados a los damnificados” y llamó a respaldar el proyecto pensando en las familias afectadas por tragedias en regiones como Biobío y Valparaíso. Además, afirmó que la aprobación representa “un voto de confianza” para el Presidente Kast.

Por su parte, el diputado Agustín Romero, quien presidió la comisión durante esta jornada clave, aseguró que vienen “días intensos” para la tramitación legislativa, ya que el proyecto aún debe pasar por otras comisiones antes de llegar a la Sala de la Cámara. Romero defendió la decisión de la derecha, afirmando que “hoy la derecha toma una decisión con responsabilidad”, y emplazó al Partido de la Gente a definirse. “Si se suman a la izquierda, se suman al anti crecimiento y anti empleo”, sostuvo.

Ahora, el proceso legislativo continuará con la etapa de indicaciones. Los parlamentarios tendrán plazo hasta el lunes a las 12:00 horas para presentar modificaciones al proyecto, mientras se esperan nuevas reacciones del Gobierno tras este primer avance legislativo de la denominada Ley Nacional de Reconstrucción.

PURANOTICIA