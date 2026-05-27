PS plantea que acusación constitucional contra Grau es "una cortina de humo" para "invisiblizar debate" sobre megarreforma

La bancada de diputados del Partido Socialista rechazó, a través de un comunicado, el anuncio del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario de impulsar una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la calificaron como “una cortina de humo para invisibilizar el debate sobre reforma tributaria”.

“No existen fundamentos jurídicos ni hechos que ameriten, en caso alguno, la presentación de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda”, señala la declaración.

Además, los parlamentarios indicaron que “lamentamos que se levante una polémica artificial, en vez de hacerse cargo de lo que realmente importa: el aumento del costo de la vida que sufren millones de chilenos como consecuencia de las decisiones que el gobierno ha tomado”.

“Rechazamos que una vez más, el mismo sector político utilice con estridencia y falta de fundamentos esta herramienta constitucional”, aseguran.

Y sentenciaron con “un llamado al Gobierno para afrontar los problemas que viven nuestros compatriotas y dejar de buscar excusas culpando a la anterior administración. Les recordamos que ya no son oposición y que todo el país mira atónito la improvisación e incapacidad que están demostrando para gobernar”.

PURANOTICIA