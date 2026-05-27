Presidentes del Senado y la Cámara entregan propuestas en materia de seguridad al ministro Arrau

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, sostuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, para entregarle un paquete de propuestas orientadas a fortalecer la seguridad pública, recuperar el control territorial y respaldar institucionalmente a Carabineros.

Las medidas ya habían sido presentadas al Presidente José Antonio Kast, como parte de una agenda de seguridad impulsada desde el Congreso de cara a la Cuenta Pública del próximo 1 de junio, las que apuntan a enfrentar el avance del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia, junto con una agenda de fortalecimiento operativo, tecnológico y social para las policías.

Sobre el encuentro, en el que también participó el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, la senadora Núñez explicó que hubo coincidencia en que “primero tenemos que terminar la discusión de proyectos que incluso ya están en comisiones mixtas, por ejemplo, las Reglas de Uso de la Fuerza, que hoy no solo involucran a las policías y las Fuerzas Armadas, sino también a Gendarmería”.

“Por eso creemos fundamental despachar de una vez por todas iniciativas que ya están en la última etapa de su tramitación en el Congreso”, aseguró.

La legisladora agregó que “también conversamos sobre medidas que no necesariamente requieren cambios legislativos, sino decisiones administrativas o abrir debates de fondo, como una eventual reforma a la reforma procesal penal”.

“Cuando esa reforma se impulsó, Chile enfrentaba una realidad completamente distinta. Hoy el crimen organizado opera con altos niveles de coordinación y el Estado tiene que responder con la misma capacidad, organización y sin escatimar recursos”, agregó.

Asimismo, Núñez afirmó que “es clave que las instituciones actúen de manera coordinada y coherente; los actores tienen que hacer más que decir en esta materia”.

“Por eso creemos fundamental avanzar hacia una agencia de inteligencia moderna, sistemas integrados de tratamiento de datos y herramientas como un perfil digital, que permitan poner la tecnología al servicio del combate al crimen organizado y de la modernización del Estado en materia de seguridad”, finalizó la presidenta del Senado.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, señaló que “hace pocos días nos reunimos con el Presidente de la República, junto a la Mesa del Senado, para hacerle llegar prioridades legislativas y propuestas que sentíamos debían ser parte de la Cuenta Pública”.

“Hablamos de combate al crimen organizado, fuerzas de tarea, fronteras y fortalecimiento institucional. Además, nos encontramos con un ministro empoderado, informado y plenamente consciente de la responsabilidad que tiene sobre sus hombros”, agregó

Entre las propuestas entregadas al ministro Martín Arrau destaca la implementación de un Plan Nacional de Intervención de Barrios Críticos, mediante operativos coordinados entre el Gobierno, municipios, Carabineros, Policía de Investigaciones y organismos fiscalizadores, con foco en combatir el narcotráfico, el comercio ilegal y el crimen organizado.

Asimismo, el documento considera un plan nacional de recuperación de espacios públicos ocupados ilegalmente, con acciones de despeje, fiscalización y recuperación territorial en distintas comunas del país.

(Imagen: Senado)

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