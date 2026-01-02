Ministra Aguilera descartó "algún tipo de privilegio" por operación a su madre y aseguró que no tiene pensado presentar su renuncia

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, descartó renunciar a su cargo por la polémica operación "exprés" a su madre en el Hospital del Salvador y afirmó que el Presidente Gabriel Boric la "respalda".

La secretaria de Estado interrumpió sus vacaciones y rompió el silencio en una conferencia de prensa para referirse por primera vez al caso, acompañada por los subsecretarios de Salud Pública, Andrea Albagli, y de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell.

“Quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre, que es una adulta mayor de 87 años, afectada por una demencia avanzada y que tuvo una fractura de cadera producto de una caída”, afirmó.

“Toda esta situación ha sido especialmente dolorosa y preocupante por la condición de mi madre, por su edad, porque es muy frágil y necesita cuidados continuos. Como hijos y familia estamos muy afectados por la situación de salud que ella está viviendo y por la exposición pública a la cual ha estado expuesta y a la cual no puede defenderse", añadió.

"Reitero que en ningún momento en mis conversaciones con la directora o el traumatólogo solicité una atención especial. Lo único que pedí fue una silla porque mi hermana llevaba muchas horas acompañando a a mi mamá de pie", agregó.

También dijo que "el hospital dejó claro en su primer comunicado el día 26 de diciembre y reiterado el día de hoy, que mi madre fue evaluada y tratada en conformidad con las indicaciones médicas, los protocolos y estándares establecidos por el hospital".

Respecto a la fractura de su madre, explicó que “una caída con fractura de cadera es un cuadro grave en una persona mayor”. “Los criterios clínicos los definió el traumatólogo. Es una evaluación clínica de un especialista y tiene relación con la edad y con la complicación”, añadió.

Acerca de la acusación constitucional anunciada por la UDI, expresó que "yo no he planteado que vaya a presentar la renuncia" y agregó que "siempre los parlamentarios tienen la posibilidad y todos estamos dispuestos a que se levante una acusación en cualquier momento. Yo estoy siempre dispuesta a aclarar todos los antecedentes de cualquier circunstancia que me afecte".

Finalmente, expresó que "el Presidente me respalda por eso estoy en el cargo, he sentido su respaldo".

