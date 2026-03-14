Presidente Kast anunció proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional en Lirquén

El Presidente José Antonio Kast anunció en Lirquén, comuna de Penco, una de las localidades de la Región del Biobío más afectadas por los incendios forestales de enero pasado, el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional.

En un recorrido por el lugar, el mandatario anunció que "el ministro de Hacienda ha preparado, junto con los otros ministros, un borrador de proyecto de Reconstrucción Nacional. Y digo que es un borrador, porque esto requiere también una discusión legislativa".

Además del titular de Hacienda, Jorque Quiroz, el jefe de Estado estuvo acompañado por los ministros del Interior, Claudio Alvarado; de Defensa, Fernando Barros; de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

El Presidente también enfatizó que el proyecto "no es solamente una reconstrucción física, sino que es una reconstrucción económica, social, de orden. Porque esas emergencias que están tampoco las podemos olvidar".

En ese sentido, recalcó que "ustedes van a ver que es más amplio que solamente una reconstrucción material. Es una reconstrucción económica, porque necesitamos más recursos. Es una reconstrucción institucional, de recuperar el respeto a las instituciones que hoy día están cuestionadas".

"Y también, por eso la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa nos acompañan hoy día, es una reconstrucción del orden y la seguridad, que permite que la sociedad funcione", agregó.

CONTENIDO DEL PLAN

Aunque no se han entregado detalles, La Tercera adelantó que el plan contaría con 40 medidas centradas en cinco ejes principales: Reconstrucción física, económica, institucional, fiscal y del orden legal y seguridad pública.

En el primer punto, el gobierno detalla la ampliación y extensión del Fondo de Emergencia Transitorio por incendios, además de una inyección de 400.000 millones de pesos para la atención de los incendios. También se evaluarían medidas complementarias de financiamiento.

En materia económica, el Ejecutivo menciona que el proyecto de ley llevaría a una eliminación transitoria del IVA a la vivienda, una reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%, eliminación del impuesto a las ganancias de capital, un subsidio para la protección del empleo formal y la agilización de permisos ambientales y sectoriales.

En el tercer punto del proyecto de ley se menciona una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Además, se menciona la agilización de concesiones marítimas y mecanismos de reembolso cuando el Estado anula resoluciones propias.

En materia fiscal, entre los principales anuncios estarían ajustes a la gratuidad universitaria, en la que se buscaría restringir su extensión a nuevos deciles y que solo pueda funcionar en estudiantes menores de 30 años. Además, se fortalecerían los sistemas de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) y se establecería una moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema.

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