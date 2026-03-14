Ministra Sedini anuncia revisión al CAE y la gratuidad por impacto fiscal

En medio de la discusión por el complejo escenario fiscal que enfrenta el país, el gobierno abrió la puerta a revisar la forma en que se entregan beneficios como el Crédito con Aval del Estado (CAE) y la gratuidad en la educación superior.

El tema fue abordado este sábado por la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, durante una actividad realizada en Viña del Mar, donde encabezó un punto de prensa junto al ministro de Vivienda, Iván Poduje, en el marco del lanzamiento del plan de reconstrucción para las zonas afectadas por los incendios.

Mientras se realizaba la actividad en la Ciudad Jardín, el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentaban en la localidad de Lirquén las medidas económicas vinculadas al proyecto.

Durante la vocería, Sedini fue consultada por la inclusión del CAE y la gratuidad dentro del eje de reconstrucción fiscal del plan impulsado por el Ejecutivo. En ese contexto, explicó que el objetivo es revisar cómo se están entregando distintos beneficios estatales.

“Cada una de las medidas tiene el objetivo de que resguardemos y cuidemos cómo se entregan ciertos beneficios, cómo se entregan los subsidios”, afirmó la ministra.

La secretaria de Estado sostuvo que la revisión busca corregir situaciones irregulares detectadas en distintos programas públicos. En ese sentido, aseguró que existen casos que evidencian desorden en los registros de beneficiarios.

“Hemos visto incluso en subsidios habitacionales que muchas veces están inscritas personas que han fallecido. Aquí hay desorden”, señaló.

Según explicó, esta situación provoca que en algunos casos los recursos lleguen a personas que no cumplen con los requisitos establecidos, lo que termina afectando a quienes realmente necesitan ese apoyo.

“Están recibiendo muchas veces beneficios personas que no calzan con las estructuras o las definiciones que se esperan para la recepción de esos recursos, y quienes salen perjudicados son las personas que lo necesitan”, indicó.

Respecto de los eventuales cambios en la gratuidad y el CAE, la vocera explicó que las medidas específicas aún no están definidas, ya que el proyecto presentado corresponde a una primera etapa del proceso legislativo.

“Van a ir saliendo las especificaciones a medida que avance. Recordemos que el Presidente dijo que este era el primer borrador que íbamos a entregar respecto al proyecto de ley”, afirmó.

Sedini también fue consultada por la posibilidad de que se generen movilizaciones estudiantiles frente a eventuales modificaciones en estos beneficios. Al respecto, sostuvo que las manifestaciones forman parte del sistema democrático, siempre que se desarrollen de forma pacífica.

“Las movilizaciones dentro de los estándares institucionales son siempre parte de la manifestación democrática en orden y en paz”, dijo.

No obstante, la ministra advirtió que el gobierno no espera que se repitan episodios de violencia como los ocurridos en protestas recientes.

“Lo que no esperamos es ver lo que vimos el otro día, manifestaciones violentas frente a una institucionalidad”, agregó.

Las declaraciones se producen en el contexto del anuncio del plan de reconstrucción impulsado por el Ejecutivo, iniciativa que contempla más de 40 medidas distribuidas en cinco ejes: reconstrucción física, económica, fiscal, institucional y de seguridad, con el objetivo de enfrentar las consecuencias de los incendios que afectaron a diversas regiones del país.

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