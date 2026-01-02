UDI amenaza con acusación constitucional contra la ministra Aguilera si no renuncia tras operación "exprés" a su madre

La Unión Demócrata Independiente (UDI) amenazó con presentar una acusación constitucional contra la ministra de Salud, Ximena Aguilera, si no renuncia por la polémica operación "exprés" a su madre en el Hospital del Salvador de la comuna de Providencia.

El anuncio lo hicieron los diputados Jorge Alessandri y Daniel Lilayu, quienes iniciarán contactos con parlamentarios de la oposición y del oficialismo para evaluar la viabilidad del libelo.

"En un país con listas de espera tan interminables, donde los chilenos pueden estar semanas, meses o incluso años esperando por una cirugía, resulta absolutamente inaceptable que existan tratos preferentes y privilegios para quienes ostentan cargos de poder", señalaron.

"A la luz de todos los antecedentes que hemos conocido, todo indicaría que la madre de la ministra de Salud fue operada el mismo día producto de su relación de parentesco y no su condición médica", añadieron.

También expresaron que "desde un comienzo hemos señalado que lo óptimo es que una persona sea atendida de inmediato, pero esa no es la realidad en nuestro sistema de salud público”.

"El Presidente Boric no puede seguir mirando hacia el costado, relativizando hechos que son de la máxima gravedad. Cada hora que la ministra Aguilera permanece en el cargo, genera un daño mayor en la credibilidad del sistema público y del propio Gobierno", recalcaron.

"Por lo tanto, si el actual mandatario es incapaz de adoptar una decisión y la ministra insiste en no asumir su responsabilidad política, será el Congreso el que finalmente deberá actuar de manera correcta", concluyeron.

