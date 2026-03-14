Demócratas confirma continuidad del partido y nombra a la diputada Joanna Pérez como su nueva presidenta ante la salida de Ximena Rincón

El partido Demócratas inició una nueva etapa en su conducción luego de que Ximena Rincón asumiera esta semana como ministra de Energía, lo que implicó dejar la presidencia de la colectividad que lideraba desde 2022.

Ante este escenario, la tienda política informó que continuará funcionando con su actual estructura nacional y regional, mientras se reorganiza su directiva.

Desde el partido explicaron en un comunicado que el objetivo de esta etapa será fortalecer los espacios de diálogo con otras fuerzas políticas del sector.

Según señalaron, la continuidad de la organización busca avanzar “con el propósito explícito de buscar un entendimiento amplio con otros partidos y movimientos de centro, que permita el nacimiento de un nuevo referente que unifique a las fuerzas del sector”.

En ese contexto, la colectividad confirmó que la diputada reelecta por el distrito 21 de la Región del Biobío, Joanna Pérez, asumirá la presidencia del partido.

El anuncio marca el inicio de una nueva conducción política en Demócratas tras la salida de Rincón, quien dejó el cargo partidario para integrarse al gabinete del Presidente José Antonio Kast.

Junto con informar el cambio en la directiva, la instancia nacional de la colectividad también reiteró su apoyo al Ejecutivo.

En ese sentido, la directiva ratificó su respaldo al gobierno encabezado por el mandatario, en medio de la nueva etapa política que inicia el partido.

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