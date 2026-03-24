Michelle Bachelet confirma que mantendrá su postulación a la ONU pese a decisión del Gobierno de retirar apoyo

La expresidenta Michelle Bachelet se refirió a la negativa del Gobierno de respaldar su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

A través de una declaración pública de cinco párrafos, la exmandataria expuso sus puntos de vista respecto a la decisión del Ejecutivo encabezado por José Antonio Kast y anunció que seguirá adelante con su postulación, ahora apoyada por los gobiernos de México y Brasil.

“Históricamente Chile ha buscado fortalecer el multilateralismo y ha sido capaz de trascender los ciclos políticos y las coyunturas. El compromiso con la cooperación internacional, la promoción de la paz y los derechos humanos ha sido un sello que le ha dado prestigio y reconocimiento a nuestro país en el escenario global. Este compromiso emana de una convicción inalterable con el bienestar global y la dignidad de las personas, principios que guían mi labor más allá de cualquier coyuntura política”, parte el texto.

“En ese sentido, agradezco el apoyo y la confianza que el Estado de Chile manifestó inicialmente al presentar públicamente esta candidatura el pasado mes de septiembre y formalizarla en el mes de febrero. Entiendo que las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones y, en mi calidad de ex jefa de Estado, observo esta determinación como parte de las prerrogativas de quien hoy encabeza el Gobierno, aunque mi visión de Estado sea distinta”, continúa.

“Mi candidatura se inscribe en una visión compartida sobre la necesidad de fortalecer el sistema internacional y de contribuir, desde América Latina, a una Organización de las Naciones Unidas a la altura de los desafíos de nuestro tiempo. En un mundo convulso, marcado por conflictos, desigualdades y profundas incertidumbres, necesitamos una ONU más eficaz, más eficiente y más relevante en el cumplimiento de sus tareas esenciales en materia de paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos. Reformar y fortalecer el sistema multilateral no es una consigna; es una necesidad urgente para mejorar la vida de las personas”, agrega la declaración.

“Mi disposición a contribuir en este desafío permanece intacta; por ello, continuaré el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México, quienes han postulado mi nombre reafirmando la naturaleza colectiva de este proyecto. Una candidatura de este nivel nunca es una tarea sencilla, pero los valores y principios que han marcado mi vida me llevan a asumir este desafío con responsabilidad y convicción”, afirmó la expresidenta.

“Finalmente, seguiré trabajando con la mirada puesta en el futuro, como lo he hecho durante toda mi vida, convencida de que los desafíos del siglo XXI requieren de una cooperación generosa que trascienda las legítimas diferencias políticas internas”, cierra la declaración.

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