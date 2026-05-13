Entretelones de la reconciliación entre el senador Squella y el “segundo piso” de La Moneda tras intensa polémica

La semana más compleja para el oficialismo desde la instalación del gobierno parece haber encontrado una tregua estratégica. Y es que lo que comenzó como un enfrentamiento frontal en el corazón de La Moneda, ha derivado en un compromiso de "deshielo" entre las dos figuras más influyentes del sector: el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, y el jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.

El conflicto estalló durante el comité político ampliado del lunes pasado. En dicha instancia, el senador por la región de Valparaíso manifestó duros reparos al funcionamiento del equipo asesor presidencial y a la coordinación política del Ejecutivo. El punto de máxima fricción ocurrió cuando el timonel republicano realizó un llamado a "dar un paso al costado", frase que fue interpretada unánimemente como un emplazamiento directo a la salida de Irarrázaval.

Esta crítica no solo generó incomodidad en Palacio, sino que provocó una división interna en la propia bancada de diputados republicano. Por un lado, parlamentarios respaldaron a Squella, advirtiendo una excesiva concentración de poder en el Segundo Piso; y por el otro, diputados defendieron a Irarrázaval, destacando su cercanía con el Presidente Kast y su capacidad de articulación política.

LA LLAMADA DEL ''DESHIELO''

Para evitar que la crisis escalara a un quiebre personal o político irreparable, Squella e Irarrázaval sostuvieron una extensa conversación telefónica. El objetivo primordial fue descomprimir el conflicto y fortalecer los canales de comunicación, especialmente ante la preocupación por una seguidilla de errores comunicacionales que han golpeado al gobierno en semanas sensibles.

Ambos dirigentes acordaron establecer coordinaciones más periódicas una vez que Irarrázaval regrese de su actual viaje fuera del país. Desde el entorno de Squella se apresuraron en aclarar que nunca hubo una intención de provocar un quiebre personal, reconociendo ahora que el jefe de asesores cumple un papel relevante dentro del esquema de gobierno.

El cierre de la controversia no quedó solo en manos de los involucrados. El propio Presidente José Antonio Kast decidió intervenir personalmente para contener el ruido interno. Este lunes, el Mandatario encabezó una reunión con la bancada republicana en Cerro Castillo, un gesto destinado a retomar la dinámica de coordinación directa que se había debilitado con la vorágine de las últimas semanas.

El encuentro en la residencia presidencial de Viña del Mar no solo sirvió para ordenar filas, sino para blindar las apuestas políticas prioritarias de La Moneda:

Seguridad: Definida como uno de los pilares legislativos inmediatos.

Definida como uno de los pilares legislativos inmediatos. Megarreforma: El proyecto clave que requiere alineación total del partido oficialista.

El proyecto clave que requiere alineación total del partido oficialista. Reconstrucción: La urgencia de avanzar en el Plan de Reconstrucción Nacional tras los recientes desafíos del país.

Con este acuerdo, el oficialismo espera dejar atrás la inestabilidad y consolidar al Partido Republicano como el principal sostén político de la administración Kast, priorizando la lealtad al proyecto sobre las rencillas internas de sus asesores y directivos.

PURANOTICIA