"No era viable" y "cortina de humo": Las reacciones tras retiro de apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU

Parlamentarios del oficialismo y la oposición se refirieron a la decisión del Gobierno de no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

A través de un comunicado, Cancillería explicó que la postulación de la expresidenta resulta "inviable".

El diputado Guillermo Ramírez (UDI) indicó que “estamos muy conformes y apoyamos la decisión del Presidente desde el día uno. Manifestamos que la candidatura Michelle Bachelet no tenía que ser apoyada. Y la razón que dimos es muy sencilla. En primer lugar, para poder ganar una campaña como esta se requiere invertir mucho”.

“No estoy hablando solamente de plata, sino que, para lograr apoyo de otros países, Chile tiene que comprometerse a su vez a apoyar a esos países en otras instancias, a comprometer meterse en ciertas cosas que nos van quitando libertad en el concierto internacional. Por lo tanto, era apoyar una candidatura que no era viable”, explicó el legislador.

Por su parte, la diputada Marlen Pérez (IND-UDI) señaló que “la falta de respeto fue del expresidente Boric. De colocar el nombre a última hora, lo más habitual, que es de esta izquierda inmadura que tratan de amarrar no solo a una candidata como fue Michelle Bachelet, sino también en muchos puestos importantes en nuestro país. Por lo tanto, creo que esta decisión del Presidente Kast representa a todas las personas de nuestro sector y al sentido común de Chile”.

En tanto, el diputado y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Stephan Schubert (Republicanos), respaldó la decisión del Presidente Kast, asegurando que “esta candidatura partió mal y yo creo que aquí el responsable es el expresidente Gabriel Boric, quien nunca socializó esta postulación con los partidos políticos, con la oposición de ese entonces, no vino a las comisiones de relaciones exteriores de la Cámara de Diputados ni el Senado”.

Desde la oposición, el diputado Raúl Soto (PPD) señaló que "ha sido una falta de respeto haber dejado tanto tiempo esperando a la expresidenta Bachelet en esta decisión, haberse incluso reunido con ella y, en medio de la crisis del alza en el precio de los combustibles, comunican esta decisión como una especie de cortina de humo para tapar los efectos que esto va a causar en la clase media de nuestro país".

A su vez, el parlamentario Nelson Venegas (PS) relató que se trata de "un bochorno internacional, porque mientras Brasil y México apoyan esta candidatura, el propio gobierno chileno decide no apoyar a una compatriota, es decir, son unos patriotas de mentira, solo protegen a los que piensan como ellos y queda de manifiesto que lo que estamos viviendo hoy día en este gobierno de las alzas no es más que un gobierno que solo va a gobernar para la extrema derecha".

La diputada Coca Ñanco (FA) indicó que "es una pésima señal, no solo para los chilenos y las chilenas, sino una pésima señal internacional y de cómo la política internacional este gobierno se está llevando adelante. Chile tenía la posibilidad de proyectar un liderazgo fuerte, un liderazgo con una carrera competente, con todas las características que la llevan a la candidatura de Michelle Bachelet a ser la mejor candidata para este cargo. Es una forma de darle la espalda al país".

PURANOTICIA