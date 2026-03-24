Gobierno retira respaldo a candidatura de Bachelet a la ONU y asume que su opción es “inviable”

El Gobierno decidió no apoyar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, postulación que fue presentada por Gabriel Boric y que era respaldada por Brasil y México.

En una declaración, expresó que "el Gobierno de Chile informa que ha decidido retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas hecha en conjunto con Brasil y México".

"Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación'', añade.

"Junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior, dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura", agrega.

"Con todo, en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario", concluye.

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