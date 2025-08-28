"Me tiene bien sin cuidado": Jara aborda declaraciones cruzadas en el oficialismo y reitera llamado a enfocarse en la campaña

La candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, abordó las críticas que han emitido personeros del sector como el senador Juan Luis Castro (PS) y su correligionario comunista, Juan Andrés Lagos.

El parlamentario socialista criticó la conducción del Partido Comunista y a su presidente Lautaro Carmona en el marco de la candidatura de la exministra del Trabajo.

En conversación con radio Pauta, Castro señaló que “a Jeannette Jara le costó mucho ser proclamada por su propio partido. Recuerde usted que hubo una tensión no menor en la duda que había en torno a ella. Pero Carmona y la directiva del Partido Comunista privilegiaron siempre la línea más dura por sobre Jara”.

Además, afirmó que “el PC quiere socavar la candidatura de Jeannette Jara”. “Me hace pensar que hay un diseño y que el privilegio está dado en el elenco parlamentario, no en la candidatura presidencial”, añadió.

Por su parte, el miembro de la comisión política del PC, Juan Andrés Lagos, emitió duras críticas contra sus aliados del oficialismo por sus "descalificaciones" al presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, su secretaria general Bárbara Figueroa y Daniel Jadue.

"No pueden ser tan descaradas y descarados tratando de poner las cosas al límite que la están poniendo. ¿Jadue le hace daño a la campaña presidencial? No. ¿Carmona le hace daño a la campaña presidencial? No. Ahora Bárbara Figueroa le hace daño a la campaña presidencial. O sea, es una forma estigmatizante tan brutal que yo creo que hace reflexionar más en profundidad", dijo el dirigente comunista.

Sobre Castro, Jeannette Jara comentó que "me ha ocurrido que todos estos días en que he estado desplegándome en el territorio nacional, muchos han estado esperando que comente las declaraciones de uno o de otro dirigente político. Como yo he señalado, la tarea de unidad de la centro-izquierda no es fácil porque somos partidos con pensamientos distintos que nos une una base común".

Complementó que "a mí entender, el respeto tiene que primar entre nosotros y concentrarnos en la tarea de dar soluciones para Chile. Ese es el espíritu que nos mueve. De todas maneras, entiendo parte de las dinámicas que se generan, aunque no las comparto sinceramente, porque creo que el énfasis debe estar en la ciudadanía y no en las peleas entre nosotros".

Consultada por los dichos de Lagos, la abanderada indicó que "en el mismo sentido, considero que mi labor como candidata a la centro-izquierda chilena y el progresismo, es dedicarme a buscar soluciones para los problemas de las personas. Lo demás, la verdad, me tiene bien sin cuidado, y el que quiera contribuir efectivamente a la campaña, le pediría que se ponga en modo ciudadanía y dé respuesta a los problemas de la gente real".

