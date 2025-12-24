Presidente Boric envía último mensaje de Navidad de su Gobierno: “Ha sido un orgullo compartir con ustedes”

El Presidente Gabriel Boric realizó la tarde de este miércoles en las afueras del Palacio de La Moneda, su último saludo navideño.

El actual Mandatario entregó un mensaje a las familias que celebran las fiestas de fin de año, enfocado también en los más pequeños.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el jefe de Estado señaló: "Queridas familias de nuestro querido Chile, tanto aquí como en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Estamos llegando a fines de año, hoy es Navidad y de seguro será un momento para compartir entre nuestra familia, con nuestros seres más cercanos y también recordar a quienes ya no están, a quienes sembraron para que hoy día podamos cosechar, a quienes construyeron este mundo sobre el cual hoy estamos parados y de quienes estamos tan agradecidos, y extrañamos y están siempre en la memoria".

"También por ser fin de año estamos en momento de recuentos, qué es lo que fue, qué hicimos bien, qué pudimos mejorar en este intenso 2025. Por cierto también proyectar lo que viene, hacernos nuevos propósitos y pensar cómo seguir construyendo familias, cómo seguir construyendo barrios, cómo seguir construyendo comunidad, cómo seguir construyendo Chile", añadió.

"Hoy día, donde seguramente lo más felices son los niños y las niñas, les quiero enviar un abrazo grande a ellos y decirles que como Gobierno estamos orgullosos de haber trabajado por ustedes, de que ustedes se sientan parte, protagonistas de Chile", agregó.

"Y a las familias les digo siempre es buen momento para pensar y trabajar por un Chile más justo, más cohesionado, un Chile en donde independiente de nuestras legítimas diferencias, nos queramos un poquito más, nos valoremos un poquito más y estemos orgullosos de lo que hemos construido y de adonde podemos llegar", enfatizó.

Finalmente, expresó que "desde La Moneda les dejo un abrazo gigante, a todos los rincones del país y a todos los rincones del mundo donde nos están escuchando. Muchas gracias, ha sido un orgullo compartir con ustedes".

VIDEO

(Imagen: Presidencia)

PURANOTICIA