Diputada Cicardini criticó dichos de Karamanos sobre rol de primera dama: "Eliminar esa figura no fue relevante"

La diputada del Partido Socialista (PS), Daniella Cicardini, respondió a las declaraciones de la expareja del Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, sobre el rol de primera dama.

A través de su cuenta de X, la socióloga señaló que “parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que-retrocediendo el reloj-llena el “vacío” dejado por reinados".

Añadió: "Sacos de dormir o tronos en el Palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea".

Al respecto, Cicardini sostuvo que “si una mujer no quiere ser primera dama, está bien. Pero eso no significa que nadie pueda hacerlo. Eliminar esa figura no fue relevante para las mujeres de Chile”.

“Los símbolos importan cuando sirven a las personas. Si la pareja del Presidente quiere asumir ese rol y trabajar por la gente, ¿por qué impedirlo?”, añadió.

La parlamentaria pidió poner la energía “donde de verdad importa, y guardemos espacio para defender conquistas que de verdad son relevantes”.

