Las duras críticas de Juan Andrés Lagos (PC) a sus aliados oficialistas: "Descarados"

El miembro de la comisión política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, emitió duras críticas contra sus aliados del oficialismo por sus "descalificaciones" al presidente del PC, Lautaro Carmona, su secretaria general Bárbara Figueroa y Daniel Jadue.

Según consigna Emol, en un streaming del subdirector de Crónica Digital, Omar Cid, el dirigente del PC expresó que "impacta el nivel de agresividad, el nivel de descalificación, incluso de violencia de estigmatizar en los dichos del presidente del Partido Comunista, también de la secretaria general. Bueno, qué decir de Daniel Jadue, o sea se ha barrido con él. Hay gente que ha hecho cosas de verdad impactantes, chocantes.

"Yo lo vinculo a esta hermandad estratégica del pacto transicional, de los noventa en adelante. Porque no solo viene de la derecha o de los grandes empresarios, viene también de sectores que son parte de la coalición de Gobierno, que son del Gobierno. Entonces eso golpea, llama la atención. Es en realidad es una agresividad y una descalificación muy fuerte", añadió.

Además de acusar un intento de "silenciar" al partido, señaló que "de verdad me golpea que haya opiniones y declaraciones de gente que uno consideraba que tenían algún grado de amistad política y creo que nos hace mucho daño".

También afirmó que "es un argumento muy falaz, un argumento muy falso, muy mentiroso, que sobre la base de decir que estas declaraciones afectarían la candidatura presidencial de Jeannette Jara, entonces que se callen. Eso es muy brutal, porque además no es verdad, no es cierto".

"Aquí lo que se está construyendo es un programa de Gobierno para un futuro Gobierno. El actual Gobierno termina en meses más, la ciudadanía va a votar por un futuro Gobierno. Eso le debería quedar claro a todas y a todos, y por cierto que eso es un desafío inmenso para todas y todos", sostuvo.

Lagos agregó que "nosotros no ofendimos ni descalificamos a quienes en las primarias, porque el Partido Comunista proponía incorporarse a los Brics, descalificaban esa posición, y decían que el Partido Comunista tenía que responder porque en los Brics había dictaduras, y se hacía referencia a Rusia y otras más. Nosotros nos hemos descalificado y sí hemos sido descalificados".

Acerca del déficit fiscal, se preguntó: "¿Quién va a responsabilizar al Partido comunista si el Partido Comunista no ha tenido nunca ni siquiera un mínimo de incidencia en las políticas económicas que se han implementado en Chile los noventa en adelante?".

"Señoritas y señoritos de la derecha y de otros sectores también que han sido parte del pacto transicional, por favor, mírense al espejo. Si ustedes han desarrollado y desplegado una política económica de los noventa en adelante, hasta hoy, incluido este Gobierno. No le echen la culpa al Partido Comunista por el problema del déficit fiscal del crecimiento", enfatizó.

"yo lamento mucho que se haya llegado a esta situación y espero que haya algún grado de reflexión más profunda. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer en el proceso de la primaria, y creo que estuvimos en lo correcto (...) El Partido Comunista se volcó completamente a esa campaña y ahora también", recalcó.

"No pueden ser tan descaradas y descarados tratando de poner las cosas al límite que la están poniendo. ¿Jadue le hace daño a la campaña presidencial? No. ¿Carmona le hace daño a la campaña presidencial? No. Ahora Bárbara Figueroa le hace daño a la campaña presidencial. O sea, es una forma estigmatizante tan brutal que yo creo que hace reflexionar más en profundidad", concluyó.

PURANOTICIA