Senador Juan Luis Castro acusa que “el PC quiere socavar la candidatura de Jeannette Jara” y les pidió que “guarden silencio”

El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, criticó la conducción del Partido Comunista y a su presidente Lautaro Carmona en el marco de la candidatura de Jeannette Jara.

En conversación con Radio Pauta, Castro señaló que “a Jeannette Jara le costó mucho ser proclamada por su propio partido. Recuerde usted que hubo una tensión no menor en la duda que había en torno a ella. Pero Carmona y la directiva del Partido Comunista privilegiaron siempre la línea más dura por sobre Jara”.

Asimismo, recordó que “en la campaña primaria, ella se desplegó por lo que ella es. No fue gracias a un gran apoyo del Partido Comunista que logró el triunfo holgado que tuvo”.

El parlamentario aseguró “lo que al principio todos creíamos que eran situaciones accidentales terminó siendo una estrategia. No por nada, semana por medio, hay un ataque o una descalificación. Ahora, peor todavía, porque fue al gobierno, a un ministro emblemático como Marcel, tratando de socavar esta candidatura”.

Junto con ello, afirmó que “el PC quiere socavar la candidatura de Jeannette Jara”. “Me hace pensar que hay un diseño y que el privilegio está dado en el elenco parlamentario, no en la candidatura presidencial”, añadió.

Castro pidió al PC que “guarde silencio” y manifestó que cree que Jara “está saturada de que su propio partido le atornille al revés permanentemente y ojalá el PC se alejara de estas chimuchinas, tomara prudente distancia y permitiera que la candidata conduzca su campaña”.

