Carabinero de civil disparó a conductora de un vehículo tras presunta estafa e intento de atropello en Cerrillos

Un carabinero de civil hirió a bala a una conductora a las afueras de un supermercado en la comuna de Cerrillos, región Metropolitana.

El hecho se habría originado debido a una presunta estafa contra el uniformado, quien habría comercializado un vehículo de su propiedad a terceras personas.

Los individuos le habrían pagado con un cheque, el cual no habría tenido fondos por lo que el agente policial intentó nuevamente contactar a los compradores simulando ser otra persona para recomprar el vehículo.

El punto de encuentro sería en el estacionamiento del supermercado. En el lugar, la conductora reconoció al carabinero e intentó atropellarlo.

Debido a esta situación, el funcionario habría utilizado el armamento de su propiedad, disparándole a la mujer e hiriéndola en el tórax y dejándola gravemente herida.

La persona fue trasladada al Hospital San Carmen en compañía de un segundo vehículo, que aparentemente sería de su pareja.

PURANOTICIA