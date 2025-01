"Me parece miserable": Diputada Pérez reacciona a filtración de chats con Daniel Andrade e indagatoria por aborto

La diputada Catalina Pérez (ex Frente Amplio) se refirió en un comunicado a la filtración de chats con su expareja, el fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, y la causa por aborto que abrió en su contra la Fiscalía Regional de Antofagasta.

“Ante la publicación de múltiples filtraciones de la carpeta investigativa de la Fiscalía, en una causa reservada, quiero expresar públicamente mi preocupación por esta manera de proceder, que parece más propia de una estrategia comunicacional que de buscar el esclarecimiento de lo que la fiscalía me acusa, que es el delito de fraude al fisco”, expresó la legisladora.

“En primer lugar, repito lo que ya he dicho en innumerables ocasiones y que se corrobora con la filtración de los mensajes: nunca intervine de ninguna manera en la suscripción de convenios, no hice nada para que estos convenios se concretaran no recibí ni un peso de aquellos y no conocía de los detalles financieros u operacionales de ellos”, agregó.

La diputada por Antofagasta dijo haber confiado en “pareja de entonces respecto de que todo estaba en orden y fui sabiendo detalles una vez que esto se conoció en la prensa”.

“Se han filtrado mensajes imprudentes de lo que hice para apoyar a mi entonces pareja en la búsqueda de empleo muy previos a la firma de los convenios. Se han filtrado mensajes horribles, muy posteriores a la firma de los convenios una vez que esto ya era públicamente conocido, para buscar ayudarlo y enfrentar lo que era en ese entonces para mí una crisis comunicacional”, comentó.

“Me equivoqué”, reconoció, “pero nada de esto da cuenta ni de lejos de un delito de fraude al fisco que es de lo que se me acusa o que conociera detalles con anterioridad y menos haya intervenido en la firma de los convenios”.

“Soy consciente de que todo esto ha causado un daño enorme y también para mí un quiebre emocional profundo. Pero no tiene nada que ver con tráfico de influencias ni menos con participar en un fraude al fisco”, subrayó.

En la parte final de este comunicado, Catalina Pérez menciona que “se ha conocido en las últimas horas una investigación paralela de la Fiscalía que ha decidido buscar además en mi información ginecológica algún motivo para desaforarme”.

“Me parece miserable. Como no existen evidencias para acusarme de tráfico de influencias, ni de fraude al fisco, ahora buscan en mis fichas médicas y ginecológicas un fundamento para culparme. ¡Este es un exceso que no tiene nombre!”, sostuvo.

