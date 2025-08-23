Presidente Boric destacó la captura de reos que se habían fugado de cárcel de Valparaíso

El Presidente Gabriel Boric destacó la recaptura de tres reos que se habían fugado desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso el pasado 15 de agosto.

En el marco del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, el mandatario manifestó que “les tenemos una muy buena noticia. Durante la madrugada de este sábado, en un operativo conjunto con el OS9 de Carabineros y la Fiscalía de Valparaíso, puedo dar cuenta que se ha apresado a los tres reos que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso”.

Asimismo, dijo que lo “hemos señalado en todos los tonos. Pueden intentarlo de una u otra manera, pero los vamos a encontrar y los vamos a someter a la justicia. Estén donde estén”.

“A todos los delincuentes les digo desde acá, desde Quinta Normal, que la mayoría de los chilenos y chilenas quiere vivir en paz, seguros y tranquilos. Y que ustedes son una pequeña minoría que perturba esa paz y esa tranquilidad. Y como Estado no vamos a permitir que eso siga sucediendo”, manifestó.

El mandatario señaló que, por ello, “en conjunto con Carabineros y PDI hemos desplegado todas las herramientas necesarias para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Hemos mejorado la infraestructura, las herramientas de los policías y ha aumentado la dotación de las policías en todo Chile”.

“Gracias a las policías y el trabajo que realizan incansable Carabineros y la PDI, se han mejorado los procedimientos que nos permiten hoy día contar con mejor inteligencia para apresar, por ejemplo, al sicario de Meiggs, que pensó que saliendo del país iba a poder quedar impune, no señor. Para poder detener a todos quienes han atentado contra la fuerza pública, que es la garantía del orden y la paz que tiene que hacer el Estado para perseguir a estos reos que intentaron fugarse. Se fugaron y los encontramos, y estamos fortaleciendo la seguridad en las cárceles”, subrayó.

Y recalcó que “la batalla de la delincuencia se la vamos a ganar. Y se la vamos a ganar persiguiéndolos, encarcelándolos cuando sea necesario, pero además ocupando nuestro patrimonio”.

“Ese 99% de Chile, que es trabajador, que se levanta temprano en la mañana, que se saca de la cresta durante todo el año, quiere vivir en paz y quiere ocupar sus lugares, como este Museo Artequín. Así que, en esos dos caminos paralelos, vamos a seguir trabajando como gobierno de manera incansable”, enfatizó el jefe de Estado.

