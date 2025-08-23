Jaime Mulet: "Hubo hostilidad de parte del Presidente Boric hacia nuestro partido"

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRSVS), Jaime Mulet, abordó la decisión de no ir alineados en una lista parlamentaria única en el oficialismo.

En conversación con El Mercurio, Mulet señaló que el Presidente Gabriel Boric “había planteado el propósito de que fuéramos en una lista, nosotros le habíamos contestado todas las veces cuál era la fórmula para ver cómo lo calculábamos y nunca lo dijeron; y nosotros siempre dijimos que íbamos a defender nuestra existencia”.

“Era evidente que íbamos a ir en dos listas, faltó inteligencia política. Creo que al respecto el Presidente ha estado mal asesorado”, subrayó.

En se sentido, dijo que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, “está muy comprometido en la lógica política, más que en la lógica de gobierno y no distingue bien su rol”.

“El ministro Elizalde está muy metido en el aparato del Partido Socialista y sigue ejerciendo una influencia directa en él; de hecho, un funcionario de La Moneda es el negociador del PS, Santander, quien además ha sido partner político muchos años de Elizalde, ese eje terminó destruyendo la posibilidad de construir una alternativa razonable”, argumentó.

Mulet afirmó que “Elizalde es el responsable del fracaso de las dos listas en el oficialismo, sobre todo ahora que tiene esa función específica de coordinación. Él iba en un propósito político distinto”.

“La conducción y la relación con los partidos la tiene el ministro Elizalde y a él le ha faltado la habilidad para llevar bien este proceso complejo, sus propuestas legislativas más bien han ido complicando más las cosas”, indicó.

Y aseguró que “Elizalde no es una persona que haya contribuido a arreglar, sino más bien generó más complicaciones en el proceso; indudablemente, el ministro Elizalde es el responsable, porque es la más alta autoridad política que se relaciona con los partidos”.

En cuanto a la salida del Esteban Valenzuela como ministro de Agricultura, el parlamentario dijo que “hay conversaciones que tuvo el ministro con el Presidente que conozco parcialmente y que no puedo señalar, pero sí me permite decir que hubo hostilidad de parte del Presidente Boric hacia nuestro partido y eso no me parece”.

"Nosotros hemos sido mucho más leales con este Presidente, con su gobierno y los actos de gobierno, nuestra presidenta va todos los miércoles a un espacio radial a defender al Gobierno, todas mis votaciones han sido a favor de proyectos del Gobierno, a veces he sido el único que lo ha apoyado. No nos pueden decir a nosotros que hemos faltado a la lealtad a este gobierno, lo que hicimos fue un acto de soberanía partidaria", sentenció.

