RN advierte que chats de Catalina Pérez revelan "contradicciones" y "posible red de protección" en torno a la diputada

La diputada Catalina Pérez enfrenta nuevas acusaciones tras revelarse conversaciones con Daniel Andrade que ponen en duda la veracidad de sus declaraciones. En este sentido, los diputados de Renovación Nacional calificaron estas contradicciones como graves y señalaron la existencia de una posible red de protección en torno a la parlamentaria.

Para el diputado José Miguel Castro, ex presidente de la Comisión Investigadora del «Caso Convenios», estas pruebas son contundentes: “Los chats entre Catalina Pérez y Andrade son lapidarios en el sentido de que ella habría mentido cuando dijo que no sabía acerca de esto. Aquí hay una protección de parte de personas que están formalizadas, a la diputada. Es por eso que esperamos que la justicia actúe lo antes posible. Es impresentable lo que estamos viendo y no me sorprendería que en el caso de Democracia Viva, en el caso Procultura o cualquiera de los casos Convenios aparecieran más personas implicadas con altos cargos como Catalina Pérez".

Por su parte, la diputada Camila Flores señaló que “los chats de la diputada Catalina Pérez son absolutamente reveladores. Comprueba la teoría que tuvimos desde el inicio, que ella estaba involucrada en esto, que no era simplemente una intermediaria porque conocía a las personas que estaban involucradas y que ya han estado en prisión preventiva. Ella sabe de este negociado, fue parte del entrampado para intentar, cierto, defraudar al fisco con recursos públicos en un área tan sensible como es la vivienda. Yo espero que el desafuero se aplique lo antes posible. No podemos seguir esperando más impunidad porque lo único que uno ve en torno al caso de sus fundaciones y particularmente a la diputada Catalina Pérez es un trato especial de impunidad".

El diputado Miguel Mellado agregó que "el nivel de cinismo de la diputada Catalina Pérez no tiene parangón. Año y medio ella sosteniendo que era un caso de dos hombres, pero parece que la jefa era una mujer, la que daba instrucciones de cómo hacer las cosas y cómo aparentar que tenían oficinas y otras cosas más. Yo espero que la fiscalía y los tribunales desafueren rápido a esta diputada y si debe quedar presa por estos hechos que son tremendos de robarle a la gente de escasos recursos su plata, tiene que hacerlo. Aquí no hay que tener ninguna consideración con la diputada Catalina Pérez, y espero que el presidente también haga lo mismo. El que metió la mano, preso”.

Pero los parlamentarios no solo reaccionaron frente a estas nuevas revelaciones, sino que criticaron la falta de acciones del Frente Amplio para limitar el rol de la parlamentaria, cuya audiencia para solicitar su desafuero será el próximo 10 de febrero en Antofagasta.

En este sentido, la diputada Paula Labra expres que "el Frente Amplio se tiene que poner los pantalones y sacar a Catalina Pérez de las comisiones. Haberle quitado la militancia no es suficiente. Me llama la atención que los liderazgos extraparlamentarios del Frente Amplio como Tomás Vodanovic o Macarena Ripamonti no se den cuenta lo que significa que Catalina Pérez siga ejerciendo su rol de diputada como si aquí no hubiera pasado nada. A la luz de los nuevos antecedentes y de la decisión del Consejo de Defensa del Estado de querellarse, Catalina Pérez no puede permanecer ni un minuto más legislando en comisiones. La diputada Pérez está políticamente desahuciada”.

Los diputados RN recalcaron que estos hechos son absolutamente inaceptables y esperan que la justicia actúe con celeridad para identificar y sancionar a todos los responsables de este escándalo.

Finalmente, subrayaron la necesidad de proteger los recursos públicos, especialmente aquellos destinados a áreas tan sensibles como la vivienda, y garantizar que no haya espacio para la impunidad ni privilegios injustificados.

PURANOTICIA