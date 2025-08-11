Matthei entrega apoyo a Desbordes para "recuperar el orden en las escuelas" tras ataque con bencina a docente del INBA

La candidata presidencial de Chile Vamos dijo que "esta violencia es fruto de años de tolerar tomas, overoles blancos y mirar para otro lado".
La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a los incidentes ocurridos en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), donde durante la mañana de este lunes un profesor fue rociado con bencina.
A través de su cuenta de X, la exalcaldesa de Providencia manifestó su “solidaridad con el docente del INBA, víctima de un acto criminal que no podemos relativizar. Quien enseña merece respeto y protección, no amenazas ni ataques”.
LEER TAMBIÉN: Encapuchados rociaron con bencina a profesor en nueva jornada de incidentes en el INBA en Santiago
“Esta violencia es fruto de años de tolerar tomas, overoles blancos y mirar para otro lado”, afirmó la abanderada.
LEER TAMBIÉN: Ataque con bencina a docente del INBA genera repudio: Desbordes califica el hecho como "inaceptable"
Además, se dirigió directamente al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y le dijo que cuenta con su “apoyo para recuperar el orden en las escuelas. Como país, debemos terminar con el miedo en las salas de clase”.
“Conmigo, la violencia en los colegios se acaba”, sentenció Evelyn Matthei.
PURANOTICIA