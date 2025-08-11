Ataque con bencina a docente del INBA genera repudio: Desbordes califica el hecho como "inaceptable"

La Municipalidad de Santiago anunció que presentará una querella criminal contra los estudiantes responsables de rociar con bencina al jefe de seguridad del Internado Nacional Barros Arana (INBA), en un violento hecho ocurrido en medio de una jornada de desórdenes en el establecimiento.

El alcalde de la comuna, Mario Desbordes (RN), se refirió al ataque con firmeza, calificándolo como "completamente inaceptable". A través de sus redes sociales, el jefe comunal afirmó: "Nuevamente la violencia, violencia irracional". Desbordes también expresó su solidaridad con el jefe de seguridad agredido y con toda la comunidad escolar.

El edil relató que se había reunido el viernes pasado con profesores y personal del INBA, donde acordaron tomar medidas para enfrentar la situación. En esa línea, subrayó que "tenemos que proteger a la comunidad que quiere estudiar" y advirtió "Vamos a perseguir a los violentistas y vamos a hacer lo que sea necesario para hacerles difícil la labor".

Además de la querella, el municipio está colaborando con otras instituciones para abordar el problema de fondo. "Estamos en una mesa de trabajo con la subsecretaria de Educación y con el delegado presidencial, más el director de la Dirección de Educación Pública, porque tenemos que tomar medidas urgentes", concluyó Desbordes.

Finalmente, a través de su cuenta de X, el municipio de Santiago condenó "rotundamente los violentos actos" e indicó que el grupo de encapuchados también lanzó bombas molotov. "La Municipalidad de Santiago presentará una querella criminal y tomará todas las medidas necesarias junto a Carabineros para garantizar la seguridad y el orden en nuestra comuna", cerraron.

