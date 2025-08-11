Encapuchados rociaron con bencina a profesor en nueva jornada de incidentes en el INBA en Santiago

Un profesor del Internado Nacional Barros Arana fue rociado con bencina en nuevos incidentes que se registraron este lunes en dicho establecimiento de calle Santo Domingo, comuna de Santiago.

Carabineros reportó que "esta mañana, un grupo de individuos ingresó al interior del Instituto Nacional Barros Arana, que se mantenía en clases".

"Durante los desórdenes, los sujetos lanzaron artefactos incendiarios hacia la puerta de acceso del establecimiento, con la aparente intención de provocar un incendio", añadió la policía.

La institución agregó que "además, uno de los encapuchados arrojó bencina sobre las vestimentas del jefe de seguridad del liceo, sin que resultara lesionado".

Finalmente, señaló que "la víctima fue trasladada a la 3ª Comisaría para el procedimiento de rigor. Fiscalía dispuso la concurrencia de personal especializado de OS9 y Labocar para realizar las pericias y levantamiento de evidencias".

Por su parte, la Municipalidad de Santiago informó que "hubo salida de encapuchados y le lanzaron bencina a un profesor. Se hizo la denuncia en Carabineros y se retomaron las clases".

