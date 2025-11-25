Kast ante críticas de la DC por reunión con Frei: “Tenemos que pensar en cómo trabajamos unidos en torno a problemas comunes”

El abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la reunión que sostuvo con el expresidente Eduardo Frei ad portas de la segunda vuelta.

Desde la comuna de Pica, el exdiputado comentó que “en el día de ayer tuve la posibilidad de ser recibido por el expresidente Frei y su familia, para conversar sobre lo que hoy día vive Chile, sobre la crisis de seguridad, sobre la falta de inversión y sobre sus conocimientos, tanto como Presidente de la República como representante de Chile en el mundo”.

“El Presidente Frei ha logrado ser un hombre reconocido a nivel mundial, no solamente por lo que fue su gobierno, sino por promover nuestra patria en todos los lugares del mundo, y eso es muy interesante y muy importante para alguien que aspira a ser Presidente de la República poder conocer”, añadió.

El abanderado afirmó que con el exmandatario “pudimos tener coincidencias en que no hay libertad si no hay seguridad y no hay emprendimientos si no hay reglas claras por parte del Estado, y una buena gestión para que esas personas que quieren invertir en Chile puedan tener la opción de hacerlo”.

“Yo le agradezco enormemente el tiempo que dispuso él y su familia para recibirme, poder dialogar, conversar y compartirlos desafíos que tenemos hacia el futuro”, manifestó.

Al ser consultado sobre las críticas del presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, sobre el encuentro con Frei, Kast sostuvo que “lo importante es que hacia adelante podamos trabajar juntos. Yo puedo tener una mirada política distinta a la del senador Huenchumilla, pero los problemas de seguridad afectan a todos los chilenos. Los problemas de falta de atención en salud nos afectan a todos. Los problemas de vivienda afectan a todos los chilenos”.

Complementó que, "por lo tanto, yo creo que tenemos que pensar cómo trabajar unidos en torno a los problemas comunes, más allá de las diferencias políticas que tengamos".

"Yo entiendo que él (Huenchumilla) esté trabajando firmemente por su candidata presidencial, pero eso no implica no poder a futuro buscar puntos en común para solucionar problemas que hoy día duelen en nuestra patria", sentenció.

PURANOTICIA