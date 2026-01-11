Conaf monitorea complejo incendio al interior de la Reserva Nacional Ñuble

Un incendio forestal activo la alerta a las autoridades de la Región de Ñuble la tarde de este Domingo, luego de que este domingo se decretara alerta roja comunal para la comuna de Pinto debido a un siniestro que afecta a la Reserva Nacional Ñuble, específicamente en el sector valle Las Perdices.

La medida fue adoptada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a las 13:21 horas, tras información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que confirmó la magnitud y complejidad del foco denominado “Reserva Ñuble”.

Desde Conaf señalaron que no existe afectación a viviendas ni a personas, aunque la emergencia se mantiene bajo observación, principalmente por la dificultad de acceso terrestre al área protegida, lo que limita el ingreso de brigadas forestales.

El director regional de Conaf Ñuble, Juan Salvador Ramírez, explicó que el incendio fue detectado por cámaras de vigilancia y confirmado por un avión de coordinación, destacando que se trata de un incendio topográfico, con alta carga de material vegetal combustible y sin accesos por tierra, lo que lo convierte en un evento complejo de combatir.

Respecto al impacto ambiental, el jefe regional del Departamento de Áreas Protegidas de Conaf, Mario Valdebenito, descartó preliminarmente la presencia de huemules en el sector afectado. Según el último reporte, actualizado a las 15:00 horas, el incendio ha consumido 5,5 hectáreas dentro de la Reserva Nacional Ñuble, mientras continúan las labores de monitoreo y coordinación aérea para su control.

PURANOTICIA