Minsal identifica contacto estrecho del único caso de sarampión en Chile

En el marco del seguimiento sanitario por el único caso confirmado de sarampión en Chile, el Ministerio de Salud activó protocolos de vigilancia tras identificar a una persona que mantuvo contacto estrecho con la paciente contagiada, como medida preventiva para evitar nuevos contagios.

La identificación fue realizada por la Seremi de Salud de La Araucanía, luego de establecer que el individuo compartió un vuelo desde Montevideo a Santiago el pasado 31 de diciembre con la mujer de 43 años que importó la enfermedad al país. Según informó la autoridad sanitaria, el contacto no presenta síntomas hasta el momento.

Desde el Departamento de Epidemiología del Minsal se logró ubicar a la persona para su evaluación clínica y coordinación de acciones preventivas. Como parte del protocolo, será vacunada durante esta jornada y quedará bajo monitoreo por un período de 21 días.

El jefe del área de Epidemiología, Jorge Vilches, subrayó la importancia de la preparación del sistema de salud, señalando que ante la presencia de un caso sospechoso se debe activar de inmediato la notificación y el proceso diagnóstico, especialmente en un contexto de alto flujo de viajes internacionales durante el verano.

Desde la autoridad regional se recalcó que este seguimiento no corresponde a un segundo contagio confirmado. El seremi de Salud de La Araucanía, Ricardo Cuyul, aclaró que se trata únicamente del control de un contacto estrecho del único caso importado, mientras que expertos advierten que un aumento de casos importados podría poner en riesgo el estatus de Chile como país libre de sarampión.

