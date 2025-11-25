Expresidente Eduardo Frei recibió a José Antonio Kast en su domicilio

El expresidente Eduardo Frei recibió en su domicilio al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast a pocos días de la segunda vuelta presidencial.

El encuentro, que se habría extendido por una hora, fue de carácter reservado y, según informó La Segunda, Kast confirmó que se trató de una reunión "muy cordial" en la que tuvo "la oportunidad de contarle mi visión sobre las cosas que son más urgentes".

El abanderado republicano aseguró que Frei compartió, desde su experiencia, "su mirada sobre las necesidades y temas concretos que Chile necesita abordar para retomar el crecimiento".

Tras conocerse el encuentro, el exmandatario democratacristiano emitió un comunicado en el que si bien, evitó entregar su respaldo explícito a Kast, afirmó que se trató de “una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos, y pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país”.

Y agregó que “pese a que como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad. Se necesita convocar a todos los sectores, con amplitud, de manera de llegar a los acuerdos que permitan superar los desafíos que hoy enfrentamos”.

Así, apuntó a que “ha sido una valiosa instancia que me permitió conocer en mayor profundidad sus planteamientos y, desde mi experiencia, compartir la visión y las prioridades que considero fundamentales para avanzar en la construcción del país que los chilenos necesitan y merecen”.

Eduardo Frei siempre se mostró contrario a apoyar una candidatura comunista, lo que ha generado malestar en la DC, debido a que la colectividad institucionalmente apoya a Jara.

PURANOTICIA