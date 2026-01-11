Fiscalía pedirá prisión preventiva en caso de estafas que superan los $1.000 millones

Este lunes se retomará una de las audiencias más relevantes en materia de delitos económicos, en el marco de la formalización de once imputados acusados de integrar una banda dedicada a estafas millonarias contra personas de alta connotación pública.

La causa considera 13 imputados en total, de los cuales once fueron detenidos, incluyendo tres que participaron de manera telemática en la audiencia inicial, ya que se encuentran recluidos en un recinto penitenciario de La Serena. Según la Fiscalía, estos sujetos cumplían un rol clave dentro de la estructura criminal.

Durante la formalización, el Ministerio Público explicó que los imputados privados de libertad realizaban llamados telefónicos a personas conocidas a nivel nacional, alertándolas falsamente sobre supuestos riesgos para su patrimonio, con el objetivo de generar temor y confianza.

Posteriormente, otros miembros de la organización acudían a los domicilios caracterizados como funcionarios de la PDI y la CMF, solicitando dinero en efectivo y especies de valor bajo el pretexto de resguardarlas. Este método permitió concretar múltiples estafas de alto monto.

En el caso de la actriz Amparo Noguera, se detalló que sostuvo seis encuentros presenciales con los falsos funcionarios, lo que derivó en un perjuicio cercano a los $700 millones. En total, considerando al menos cinco víctimas, el fraude alcanzaría cerca de $1.000 millones, de los cuales $250 millones ya fueron recuperados. La audiencia continuará este lunes desde las 11:00 horas, instancia en la que la Fiscalía solicitará prisión preventiva para los imputados.

PURANOTICIA