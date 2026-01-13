Gatica lamenta la absolución de Crespo y no descarta acudir a tribunales internacionales para la nulidad del juicio

El diputado electo Gustavo Gatica lamentó que el Cuarto Tribunal Oral Penal de Santiago absolviera al excomandante Claudio Crespo, acusado de dejarlo ciego producto de un disparo de escopeta antidisturbios durante una protesta el año 2019.

“Claramente yo no estoy satisfecho con el resultado, sin embargo, hay algo que tranquiliza mi corazón y es que hoy en día en el juicio se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo", dijo tras salir del tribunal.

"Eso a mí me tranquiliza demasiado en el ámbito más personal, yo les puedo decir que no quería morirme en unas décadas más sin saber quién fue la persona que me disparó. Hoy eso me tranquiliza muchísimo", comentó.

Luego planteó que “cabe cuestionarnos por qué una persona que le quita la visión a otro ciudadano no es condenada, por qué un delito tan grave no es juzgado con cárcel”.

Por lo anterior, afirmó que llegará “hasta la última instancia para que acá se haga justicia. Estos casos no pueden quedar impunes”.

Finalmente, señaló que conversará con sus abogados para evaluar la nulidad del juicio, sin descartar llevar su caso a instancias internacionales.

"Casos tan graves como la pérdida de visión no pueden quedar impunes. Entonces yo les quiero decir a todos acá en la prensa y las personas que están aquí rodeándome que se queden tranquilas, que nosotros vamos a conversar con los abogados sobre la nulidad del juicio y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. si es necesario a cortes internacionales, así lo vamos a hacer”, cerró.

