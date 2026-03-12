Vehículo fiscal que trasladaba a la ministra de la Mujer sufrió ruptura de frenos tras actividad en Viña: se iniciará un sumario

Una falla en su vehículo fiscal sufrió la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, tras una actividad que se realizó en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Esto ocurrió luego de que la secretaria de Estado participará en una actividad en el campamento Manuel Bustos.

La secretaria de Estado se trasladó a otro encuentro con las Mujeres de Remo Arriba Rosa, donde al llegar, se percataron de una falla en el vehículo: una ruptura de los frenos del auto.

Esto obligó a que Marín y los asesores regresaran a la capital en el autor de la Seremi de la Mujer de la región de Valparaíso.

En su cuenta de X, la autoridad indicó que: "Informo que se detectó la falla a tiempo, retornamos a Santiago en el vehículo de la Seremi de la Mujer de la región de Valparaíso".

Cerró señalando que "todo el equipo está bien, dado que se detectó a tiempo".

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género emitió un comunicado el cual señala que "la Subsecretaría de la cartera, Daniela Castro, solicitará un sumario, las bitácoras y la revisión mecánica del vehículo para conocer su estado".

Según consigna Biobiochile, desde el entorno de la otrora ministra de la Mujer, Antonia Orellana, señalaron que ella intentó cambiar el vehículo, pero se le rechazó el gasto en el Presupuesto.

PURANOTICIA