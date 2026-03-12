Kast por indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social: "Es una facultad que tiene el Presidente y la voy a utilizar"

El Presidente José Antonio Kast confirmó que su administración ya se encuentra trabajando en la concesión de indultos para efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados por hechos ocurridos durante el estallido social en 2019.

El Mandatario aseguró que están estudiando los distintos casos. “Estamos en eso. Yo diría que Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado. Y, claro, hay una apreciación distinta a veces en temas judiciales, pero que son revisables".

Luego mencionó que "la facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”.

Kast agregó que “estamos estudiando cada caso y vamos a avanzar en esa línea para recuperar la paz con diálogo".

Finalmente, el jefe de Estado hizo un llamado a la reconciliación: "Yo entiendo que alguien que haya sido, que se sienta víctima de una situación como esa le cueste mucho superar. Pero miremos lo que ha sucedido en otros países, miremos nuestra historia y aquí hay que partir perdonando”.

