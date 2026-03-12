Colegio de Profesores espera que preocupación por la educación pública se aplique a todas las escuelas y no sólo a las de excelencia

El presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, comentó la inauguración del año escolar por parte del Mandatario José Antonio Kast y de la ministra de Educación, María Paz Arzola, en el liceo Público Augusto D’Halmar de Ñuñoa y aseguró que espera sea un gesto para toda la educación pública.

El líder gremial docente señaló que “esperamos que esa señal a la Educación Pública sea para toda ella, y no solo a unos pocos colegios que se denominan de excelencia”.

Recordó que “respecto a este Gobierno existen aprensiones por sus opiniones en el pasado, tanto del Presidente como de la ministra, en las que manifestaron ser más proclives a la educación particular y privada. Pero este gesto podría indicar algo distinto, lo que sería bueno”.

Y agregó que “esa preocupación debe ser para todas la escuelas y liceos de la Educación Pública del país, para la que está en el barrio, para la educación rural, para las que presentan serios problemas de gestión, para las que no tienen calefacción en invierno, para aquellas que presentan deudas previsionales a las y los docentes, entre otros”.

Finalmente, el presidente del Colegio de Profesores, sostuvo que “a esa Educación Pública esperamos que el Gobierno no la desatienda, que tenga la misma preocupación que tiene un colegio de excelencia como es el Augusto D’Halmar. La misma atención deben tener las otras miles de escuelas y colegios públicos a lo largo del país, que tienen muchísimas necesidades”.

PURANOTICIA