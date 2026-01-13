Claudio Crespo afirmó tras ser absuelto que "se hizo justicia" y acusó que la fiscal Chong "me ha perseguido en forma parcial"

El excomandante de Carabineros Claudio Crespo, fue absuelto este martes por los disparos que cegaron a Gustavo Gatica. El exuniformado afirmó que "se hizo justicia" y acusó que la fiscal Ximena Chong "me ha perseguido en forma parcial".

Tras salir del tribunal, Crespo señaló que "se hizo justicia, es un día importante para Chile. Este triunfo se lo doy a los Carabineros de Chile, a todos aquellos carabineros funcionarios que día tras día, abnegadamente, cumplen con su labor, arriesgan su vida, e incluso hoy día su libertad".

"No puede ser que el Ministerio Público esté obsesionado con perseguir a un carabinero que solamente cumplía con sus obligaciones en un episodio tan drástico y triste para la historia nacional como fue el estallido delictual", añadió.

"Busquen si ha habido un juicio en la historia de Chile tan largo como este, donde hay un imputado y un lesionado. No existe, no existe. Y hoy día los jueces vieron el veredicto absolutorio en forma unánime. Aquí carabineros actuaron en forma profesional, en legítima defensa", enfatizó.

Luego expresó que "yo lo he dicho públicamente, a mí la fiscal Ximena Chong me ha perseguido en forma parcial. Miren, y esta es una prueba que es irrefutable".

"Durante el estallido se han dicho un millón de cosas, pero Carabineros de Chile jamás, jamás mató a una persona por el uso de la fuerza y legítima con armas de fuego donde haya resultado fallecido un manifestante violento, agresivo y todo lo que vimos durante este proceso tremendo de la historia nacional. Así que se actuó con profesionalismo", agregó.

"Este fallo, el triunfo que hoy día tuvimos histórico, y se lo otorgo a todos los carabineros de Chile. Tienen todo mi apoyo en las cosas que vienen porque este año con el próximo gobierno, van a haber situaciones complejas con el orden público, y son los carabineros de Chile los que van a defender a la ciudadanía de la barbarie, de la insurrección y del vandalismo", cerró.

