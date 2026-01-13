Tribunal absuelve al excarabinero Claudio Crespo en juicio por disparos que cegaron a Gustavo Gatica

En fallo unánime, el Cuarto Tribunal Oral en lo penal de Santiago absolvió al excarabinero Claudio Crespo por las agresiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica, durante una protesta ocurrida en noviembre de 2019.

Durante la lectura del veredicto, la jueza Cristina Cabello absolvió al imputado de los cargos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra del ahora diputado electo.

La magistrada señaló que “la prueba demostró que durante toda la jornada el uso de gases lacrimógenos y carros lanza aguas no lograban disuadir a los manifestantes violentos”, añadiendo que “la maniobra ordenada por el coronel Saldivia respondió a una necesidad inmediata tras los tres ataques sucesivos con bombas Molotov”.

Además, afirmó que el exoficial actuó amparado en la defensa propia y en el uso legítimo de la fuerza, entre otras disposiciones.

“Ante agresiones activas potencialmente letales como las acreditadas, el protocolo autorizaba el uso de armas de fuego letales. Al utilizar la escopeta antidisturbios con munición menos letal, el acusado optó por un medio de menor entidad lesiva que el máximo autorizado evidenciando una actuación ajustada a los principios de gradualidad y proporcionalidad”.

La jueza además señaló que ante la “ausencia de una norma unívoca que estableciera con precisión matemática la ejecución de cada disparo en escenario dinámico como el acreditado, sumada a la autorización normativa para emplear incluso armas letales ante el nivel de agresión enfrentado, impide reprochar la utilización de la escopeta como medio de defensa”.

Es así como finalmente expresó que “habiéndose acreditado la concurrencia copulativa de los tres requisitos exigidos para la configuración de la legítima defensa, agresión ilegítima actual y potencialmente letal, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente, este tribunal concluye que la conducta de los acusados se encuentra amparada por la causal de justificación”.

“Por estas consideraciones y las que serán desarrolladas en la sentencia, se absuelve a don Claudio Fernando Crespo Guzmán del cargo de ser autor de premios ilegítimos presuntamente cometido el 8 de noviembre del año 2019″, mencionó.

Según el tribunal, al momento de los hechos, Gatica participó en violentas manifestaciones que pusieron en riesgo al piquete al mando de Crespo. Además, al momento de sufrir el impacto en sus ojos tenía una piedra en sus manos, con la finalidad de atacar a los carabineros.

El juicio contra Crespo comenzó el 4 de noviembre de 2024, en el cual la Fiscalía Metropolitana Centro Norte le imputó el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas que dejaron ciego a Gustavo Gatica. Este delito fue descartado por el tribunal.

Los hechos se remontan al 8 de noviembre de 2019, al inicio del estallido social, el entonces estudiante de psicología recibió en sus ojos el impacto de balines de goma disparados por Crespo, según la acusación, mientras participaba en una manifestación en Plaza Baquedano.

Crespo fue detenido el 21 de agosto de 2021 por funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. En junio de ese año ya había sido desvinculado de Carabineros debido a irregularidades que habría cometido en el manejo de imágenes de su cámara corporal durante la jornada en que Gatica quedó ciego.

En el juicio, la Fiscalía había pedido una pena de 12 años de cárcel, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitó 15 años de presidio, además de la inhabilitación absoluta y perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Cabe señalar que este martes, solo se emitió veredicto absolutorio y la sentencia se conocerá en fecha que será anunciada por el tribunal.

