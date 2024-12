Bancada de Renovación Nacional exige al Presidente Boric evaluar continuidad de la ministra Antonia Orellana

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) representada por la jefa de bancada, Ximena Ossandón; Hugo Rey, en calidad de subjefe; y Carla Morales como integrante de la comisión de Mujeres en la Cámara, envió una carta al Presidente Gabriel Boric solicitando evaluar la permanencia de la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, luego de las reiteradas declaraciones y actitudes que a juicio de los legisladores son impropias de una autoridad de Estado, acusándola de intolerancia, beligerancia y de priorizar una agenda excluyente que no representa a la totalidad de las mujeres de Chile, ni menos a la sociedad chilena.

En el documento, los parlamentarios manifestaron su preocupación por las conductas de la ministra, señalando que esta ha demostrado "una irascibilidad que la caracteriza cada vez que es objeto de crítica o escrutinio". Ejemplo de ello, indican, fue su respuesta hacia las declaraciones del Cardenal Fernando Chomalí en el marco del debate sobre el aborto libre, donde “su descalificación no solo afectó el diálogo con un líder religioso, sino que despreció las convicciones legítimas de vastos sectores de la población”.

La jefa de bancada, Ximena Ossandón, enfatizó que “el Presidente debe evaluar la continuidad de una Ministra que se ha mostrado particularmente irascible e intolerante a la crítica, cuestión inadmisible para una secretaria de Estado en un régimen democrático. Su intolerancia hacia la convicciones religiosas y morales de millones de chilenos son inaceptables y dejan a la vista una falta de pluralismo inaceptable con su cargo. Si la Ministra no tolera que para millones de chilenos la discusión del aborto es más que un debate de salud pública, derechamente no parece una interlocutora adecuada”.

En la misma línea, el subjefe de bancada, Hugo Rey, agregó: “temas como los derechos de las mujeres o el propio aborto deben ser abordado con altura de Estado, algo de lo que ha demostrado carece la Ministra Orellana que no duda en atacar u derechamente ofender a quienes piensan distinto o se atreven a expresar críticas. Si una ministra de Estado no está disponible a la crítica estamos en un problema serio. El Presidente debe recordarle a la Ministra Orellana que esta es una democracia donde la autoridad está expuesta al escrutinio público, y si no lo entiende, el Jefe de Estado deberá entender su rol y pedirle que dé un paso al costado. Sinceramente eso debió ocurrir hace rato”.

Por su parte, la diputada Carla Morales, integrante de la Comisión de Mujeres, recalcó: “Chile necesita autoridades que lideren con respeto y capacidad de escucha. Las mujeres enfrentan desafíos urgentes que no pueden ser postergados por agendas personales. Las prioridades deben centrarse en combatir la violencia de género, disminuir la cesantía femenina y mejorar el acceso a prestaciones de salud, entre otros temas fundamentales”.

En la carta, los diputados RN también señalaron que “la gestión del Ministerio de la Mujer debe incluir a toda la sociedad, en lugar de excluir sectores relevantes de la población. Los ministerios no son botines partidistas ni espacios para un activismo militante”, e instaron al Presidente Boric a tomar medidas que garanticen el pluralismo y la tolerancia en su gabinete, enfatizando la necesidad de que el Ministerio de la Mujer represente a todas las chilenas.

PURANOTICIA