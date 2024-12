Ministra de la Mujer y ley de aborto: “Las decisiones no se toman pensando en los príncipes de la iglesia"

“Las decisiones no se toman pensando en los príncipes de la iglesia”. De este modo respondió la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, a los comentarios del cardenal arzobispo de Santiago Fernando Chomali, quien afirmó que la postergación del proyecto de aborto sin causales es “un regalo”.

En conversación con radio Cooperativa, la secretaria de Estado respondió a las críticas que ha recibido el proyecto de ley de aborto y remarcó que "la mayoría de la población está en contra de penalizar el aborto".

Asimismo respondió al cardenal Chomali, afirmando que “las decisiones que se toman no se toman pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia, que es lo que significa ser un cardenal”.

“La verdad es que, tal como hemos señalado, se ha aplazado a propósito de que el Presidente hizo dos anuncios el 1 de junio. Uno, el ingreso de un nuevo reglamento respecto a las tres causales, y que eso se tramita a nivel interno en la Contraloría General de la República, y en segundo lugar, el proyecto de ley", complementó Orellana.

"El reglamento se ha demorado más de lo que hubiese esperado, entre otras razones, por una gran cantidad de inscritos en contra, por ejemplo, de los obispados de la iglesia chilena”, aseguró la ministra.

Agregó que al constatar la realidad, se tiene que “a siete años de aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, tenemos que recibir aquí en Santiago a niñas violadas, a niñas que tienen un embarazo avanzado y que están al borde de las semanas, porque el sistema sanitario con el reglamento actual no logra atenderlas en su región de origen".

Con todo, Orellana dijo no tener interés en "entrar en un debate con la Iglesia Católica en esto. No creo que sea la única voz, creo que ha habido muchas más voces que se han expresado estos días, y no solamente la de la Iglesia, y creo que sería bueno, en un debate democrático, que las tomáramos todas".

Cabe recordar que en el marco de la tradicional misa de navidad en la Catedral de Santiago, Chomali sostuvo que el aplazamiento de la iniciativa "ha sido un gran regalo que muchísimos chilenos aplaudimos".

"He recibido muchos regalos por cierto, pero hay uno extraordinario que el Gobierno le ha hecho a todo el país, que es no perseverar en la ley de aborto libre", añadió, indicando que "entendemos que hay embarazos muy complejos, pero no se soluciona eliminando la vida de un inocente".

La ministra Orellana mencionó también que "una de las recomendaciones del sistema internacional es avanzar en una despenalización del delito de aborto y además de un esquema de acceso seguro. En Chile no es que tenemos –como en otros países de Latinoamérica y el Caribe- muertes por aborto inseguro de forma masiva, lo que tenemos es un mercado negro gigantesco".

En esa línea, indicó que el aborto en tres causales "tiene más de un 80% de apoyo, independiente del segmento, tiene un apoyo mayoritario en la sociedad. La población está mayoritariamente en contra de penalizar el aborto. Y eso se puede ver en la encuesta del Centro de Estudios Públicos del último semestre".

"Hay una mayoría que está a favor de las tres causales, un grupo más pequeño a favor de todo evento, que tiene más o menos el mismo porcentaje de quienes están de acuerdo de prohibirlo, pero en lo que nadie está de acuerdo casi en la sociedad chilena es que sea un delito que debe ser perseguido y mujeres arriesguen cárcel", aseveró.

De todas formas, dijo que ese apoyo no fue así en 2017 y el ingreso del proyecto de tres causales también significó un trabajo en el Congreso, pese a que la Administración de Michelle Bachelet tenía mayoría legislativa.

"Cuando se trata de derechos de las mujeres, lamentablemente nunca tenemos una mayoría inicial. Y lo que se requiere es conversación y eso es en lo que hemos estado trabajando", afirmó.

PURANOTICIA