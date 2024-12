La DC criticó la "irónica y destemplada” respuesta de la ministra de la Mujer al cardenal Chomalí por proyecto de aborto libre

La fractura entre la Democracia Cristiana (DC) y el gobierno del Presidente Gabriel Boric se hizo evidente nuevamente debido a la respuesta de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, al arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, sobre el proyecto de aborto libre.

El sacerdote calificó como "un gran regalo" el aplazamiento del proyecto anunciado por el Mandatairo, una de sus promesas de campaña más emblemáticas.

La secretaria de Estado, en conversación con radio Cooperativa, afirmó que "las decisiones no se toman pensando en los deseos de los príncipes de la Iglesia", lo que enfureció a los dirigentes de la DC, quienes se oponen al aborto libre y colaboran con el gobierno sin ser parte de él.

El presidente de la DC, Alberto Undurraga, criticó las palabras de Orellana en redes sociales. “Qué odiosa la frase de ministra Orellana. Las diferencias de opinión no pueden ser descalificadas o ridiculizadas como hace la ministra en este caso. Lamentable”.

Mientras que el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, destacó la importancia de respetar las distintas opiniones en una sociedad democrática y pluralista.

“A ratos da la impresión que a algunos ministros y ministras del gobierno se les olvida que estamos en una sociedad democrática y pluralista. Respecto del aborto libre hay distintas opiniones. La DC y sus parlamentarios lo hemos expresado con claridad, no vamos a apoyar un proyecto de esas características”, reiteró.

El legislador criticó a la ministra por ridiculizar las opiniones del arzobispo de Santiago sobre el aborto libre. Acusó al gobierno de practicar una política de cancelación y de imponer un pensamiento único, comparándolo con la dictadura de Pinochet.

“Acá basta ya de esta política de la cancelación que tienen sectores del gobierno. No compartimos las opiniones de la ministra Orellana y creo que no son democráticas (...). Ya no vamos a seguir soportando a estos regímenes autoritarios que tratan de imponer su pensamiento único. Dejamos atrás la dictadura de Pinochet hace muchos años, pero parece que a la ministra Orellana eso se le olvidó”, agregó.

El diputado Ricardo Cifuentes, en tanto, también criticó la respuesta de Orellana, calificándola de "irónica y destemplada”, y subrayó la importancia del respeto entre instituciones.

Héctor Barría, jefe de bancada de la DC, instó a la ministra a enfocarse en los temas que preocupan a la comunidad y criticó al gobierno por no cumplir con sus propios planteamientos.

En la bancada Demócratas, el diputado Miguel Ángel Calisto cuestionó la ironía de Orellana hacia Chomalí, destacando la contradicción del gobierno al celebrar su nombramiento como cardenal, mientras que la diputada Chiara Barchiesi, del Partido Republicano, hizo un llamado al gobierno y a Orellana a cuidar a todas las personas, criticando la postura sobre el derecho a la vida.

