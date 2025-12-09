Alcalde de Independencia critica falta de quórum en la Cámara y afirma que "los diputados son poco profesionales"

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, expresó su profunda molestia tras el aplazamiento de la votación de la Ley de Seguridad Municipal en la Cámara de Diputados, producto de la falta de quórum de parlamentarios presentes en la sala.

El jefe comunal calificó el hecho como una señal de desconexión con las urgencias ciudadanas: “Los diputados en Chile son poco profesionales. Hoy finalmente se votaba la Ley de Seguridad Municipal en el Congreso, sin embargo, los diputados no llegaron”.

La autoridad enfatizó que esta ausencia impide avanzar en una normativa clave para fortalecer el rol de los municipios en seguridad pública: “No hubo quórum suficiente para votar. Esto demuestra que no tienen conciencia de lo que ocurre en la calle. Miles de personas necesitan mayor seguridad, más atribuciones y herramientas para los municipios, porque este es hoy el principal problema del país”.

“Si hubiera sido época de elecciones, esto no pasa. Durante sus campañas se llenaron la boca hablando de seguridad, pero parece que una vez electos, la urgencia se les olvida”, agregó

Cabe señalar que durante este martes, además de la Ley de Seguridad Municipal, la Cámara debía votar el proyecto sobre contribuciones para adultos mayores y la iniciativa que prohíbe y sanciona las carreras de perros, ambas también postergadas por falta de quórum.

