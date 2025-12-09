Solo cuatro diputados de Valparaíso estuvieron presentes en la sesión fracasada en la Cámara: estos son los 12 que no asistieron a la Sala

En un verdadero nuevo escándalo terminó la sesión de este martes 9 de diciembre en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego que el presidente de la corporación, José Miguel Castro (RN), declarara "fracasada" la instancia por no alcanzar el quórum requerido de 50 parlamentarios presentes en la Sala del hemiciclo en Valparaíso.

Según consigna el reglamento interno de la Cámara Baja, se requiere la presencia mínima de 51 diputados para poder dar inicio a la sesión. Sin embargo, al momento del conteo sólo se encontraban 48 legisladores en el hemiciclo, lo que impidió cumplir con el quórum exigido para que la mesa proceda a dar por iniciada la sesión.

Pese a los intentos de la testera para convocar a los ausentes, los esfuerzos fueron infructuosos, por lo que la Secretaría de la Cámara resolvió suspender definitivamente la sesión y dar paso al procedimiento interno correspondiente. Este contempla el cierre de las puertas del hemiciclo y la habilitación del registro manual de asistencia.

Tal como ocurrió el 15 de octubre pasado, fueron más de un centenar de diputados los que quedaron fuera de lista, por lo que serán multados con el 2% de su dieta, vale decir, recibirán una sanción cercana a los $160.000, con excepción de quienes tenían permisos formales o sin goce de sueldo, cuya sanción se reducirá a la mitad.

Pero, ¿qué pasó con los representantes de la región de Valparaíso? Poniendo la lupa sobre los congresistas locales, ya sea del Distrito 6 como del 7, se pudo corroborar que sólo cuatro de ellos estuvieron presentes en la Sala de la Cámara: Camila Flores (RN), Andrés Longton (RN), Andrés Celis (RN) y Luis Fernando Sánchez (Republicanos).

De esta manera, son 12 los parlamentarios de Valparaíso que no asistieron a cumplir con sus labores en la Sala de la Cámara de Diputados durante la jornada de este martes 9 de diciembre. Por el Distrito 6: Chiara Barchiesi (Republicanos), María Francisca Bello (FA), Gaspar Rivas (Ind.-DC), Nelson Venegas (PS), Diego Ibáñez (FA), Carolina Marzán (PPD). Por el Distrito 7, Arturo Barrios (PS), Jorge Brito (FA), Luis Cuello (PC), Hotuiti Teao (Ind.-UDI), Camila Rojas (FA) y Tomás Lagomarsino (Radical).

De los 12 ausentes, Puranoticia.cl tomó conocimiento que al menos dos parlamentarias cuentan con permisos para ausentarse, como es el caso de Chiara Barchiesi y María Francisca Bello: la primera, quien cumple sus últimos días de posnatal, debiendo volver a ejercer sus funciones este miércoles 10 de diciembre; y la segunda por problemas de salud que la mantienen con licencia médica desde el pasado 25 de noviembre.

Por su parte, el diputado Teao indicó que estaba en una reunión de trabajo legislativo con Fundación Ronda y la Red Nacional de Cuidados, para afinar los contenidos del Proyecto de Cuidados que será votado este miércoles 10 en Sala, así como la preparación de preguntas para una reunión con la ministra de Desarrollo Social.

"En el horario del fracaso de Sala me encontraba en una reunión de trabajo con el equipo de incidencia de Fundación Ronda, afinando lo que será el Proyecto de Cuidados que mañana se votará en Sala. ¿Y por qué era relevante hacerlo en ese horario? Porque estábamos preparando las preguntas para la reunión con la Ministra de Desarrollo Social, donde revisaremos los alcances del proyecto. Llegar sin preparación habría sido una falta de respeto hacia quienes han puesto su confianza en este trabajo y más incorrecto habría sido postergar la reunión", explicó.

Puranoticia.cl también tomó conocimiento que el diputado (y senador electo) Diego Ibáñez se encontraba en el Congreso Nacional cuando estaba por comenzar la sesión de este martes en Sala, pero que no alcanzó a llegar cuando finalmente se tomó la determinación de dar nuevamente por fracasada la instancia, tal como hace dos meses.

Respecto a los diputados Luis Cuello y Jorge Brito, desde el equipo de comunicaciones del primero informaron a Puranoticia.cl que los legisladores comunista y frenteamplista se encuentran de visita en el archipiélago Juan Fernández, donde asistieron a la ceremonia de inauguración de la nueva escuela en la isla Robinson Crusoe.

Cabe hacer presente que un escándalo de las características como las del miércoles 15 de octubre y las de este martes 9 de diciembre no se registraba en la Cámara de Diputados desde el año 2016, cuando también se declaró "fracasada" la sesión por falta de quórum. El 2021 ocurrió una situación similar, pero explicaron a Puranoticia.cl que aquella vez no se pudo iniciar sesión porque no llegaron para abrir la Sala.

LISTADO DE ASISTENTES

Camila Flores Andrés Celis Andrés Longton Luis Sanchez José Miguel Castro Cristian Tapia Eric Aedo Roberto Celedón Lorena Pizarro Boris Barrera Sergio Bobadilla Héctor Ulloa Renzo Trisotti Erika Olivera Flor Weisse Francisco Undurraga Álvaro Carter Gaston Von Mühlenbrock Christian Moreira Harry Jurgüensen Pamela Jiles José Meza Sofía Cid Patricio Rosas Rubén Oyarzo Enrique Lee Miguel Mellado Jorge Rathgeb Hernán Palma Marcos Ilabaca Diego Schalper Daniela Serrano Bernardo Berger Juan Carlos Beltrán Miguel Ángel Becker Ximena Ossandón Leonardo Soto Carlos Bianchi Guillermo Ramírez Marisela Santibañez Felipe Camaño Francesca Muñoz Maite Orsini Felix Bugüeño Gonzalo Winter Juan Manuel Fuenzalida Marco Antonio Sulantay Gustavo Benavente

PURANOTICIA