Kast se reúne con Desbordes y le agradece por "recuperar la esperanza de caminar tranquilos por el centro de Santiago"

El Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió este viernes con el alcalde Mario Desbordes en el Municipio de Santiago.

Tras el encuentro, el líder del Partido Republicano destacó que el jefe comunal "tuvo un gran triunfo. Cambió la línea política. Pero eso no tiene por qué significar que algunos estén más o menos contentos si es que la plaza la pueden ocupar todos. Si es que podemos caminar desde La Moneda al Mercado Central. Es lo que queremos”.

Y le agradeció, “porque hoy hemos recuperado la esperanza de caminar tranquilos por el centro de Santiago y esto va a seguir, porque ahora voy a ser vecino de Santiago, así que voy a estar golpeándole la puerta al alcalde si hay algún problema en la casa de La Moneda y el podrá ir a compartir cuáles son las dificultades y problemas de la comuna de Santiago, porque es la capital de Chile”.

El mandatario electo manifestó que “todos queremos un espacio para transitar tranquilos, para conocer, disfrutar el centro de Santiago. Que nunca más a un turista le digan que no venga a Chile, que no venga al centro de Santiago porque puede ser asaltado”.

“Ojalá pudiéramos caminar libremente incluso con nuestros celulares, con la mano, por cualquier lugar. Ojalá. Ocurre en grandes capitales del mundo. Y Santiago va a estar al nivel de capitales del mundo gracias a que tenemos un gran alcalde como Mario Desbordes”, añadió.

Finalmente, Kast expresó que “ya queda poco para que pueda ser vecino también de ustedes y nos veamos aquí en la Plaza de Armas y en todas las todas las tradiciones que tiene esta gran comuna de Santiago”.

PURANOTICIA