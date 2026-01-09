Minsal confirma caso importado de sarampión en la región Metropolitana: Paciente se encuentra en buen estado de salud

El Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer que el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó un caso importado de sarampión en la región Metropolitana.

Se trata de una persona adulta con antecedentes de viaje reciente a Europa y Sudamérica, sin registro de vacunación contra sarampión-rubéola en el país.

Desde el Minsal señalaron que el paciente se encuentra en buen estado de salud, recibiendo tratamiento sintomático ambulatorio, y ya completó su período de aislamiento.

Además, los equipos de salud están realizando el seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación.

“Las autoridades sanitarias continúan con la vigilancia epidemiológica y mantendrán informada a la población sobre la evolución de la situación”, indicaron.

CONTEXTO NACIONAL

Chile mantiene su estatus de "eliminación de sarampión" otorgado por la Comisión Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El último caso importado registrado en el país fue en 2023.

Sarampión

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar).

Sus características principales son:

Período de incubación: 7 a 21 días

Período de contagio: desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición

de las manchas en la piel

de las manchas en la piel Puede causar brotes en poblaciones no vacunadas y complicaciones graves

Alguno de sus síntomas son manchas rojas en la piel (exantema) que duran de 3 a 7 días, fiebre alta, tos y congestión nasal, sensibilidad a la luz, conjuntivitis, malestar general y dolor articular, descamación fina de la piel tras desaparecer las manchas.

En caso de presentar algún síntoma, el Minsal recomienda el uso de mascarilla, acudir a un centro de salud lo antes posible, evitar el contacto con otras personas e informar sobre sus antecedentes de viaje.

Asimismo, se pide mantener al día el esquema de vacunación, lavar las manos frecuentemente, cubrirse nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar y evitar el contacto con personas enfermas.

(Imagen: Roman Chekhovskoi / El Mundo)

