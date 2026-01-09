Presidente Boric se suma a planteo de Vallejo y afirma que EE.UU. "en el futuro podría eventualmente amenazar a Chile"

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la postura del Gobierno tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y apuntó a la necesidad del respecto al derecho internacional.

En entrevista con Súbela Radio, el Mandatario afirmó que "quienes hoy día menosprecian o dicen que en verdad el derecho internacional no es tan importante, al final lo que hacen es poner en riesgo la propia posición de Chile”.

“Mañana, o en el futuro, con otro gobierno, tal como ha amenazado a todos los países que mencionaba antes, podría eventualmente amenazar a Chile, y podría no ser Estados Unidos, sino otro régimen”, advirtió.

Por otro lado, el jefe de Estado abordó las declaraciones de Daniel Jadue, quien criticó el emplazamiento de Boric a líderes mundiales por su respaldo a Estados Unidos.

“Pareciera que él quiere que olvidemos todas las veces que él se subordinó”, dijo el exalcalde de Recoleta en su programa “Sin Maquillaje”. Luego, recordó las intervenciones de Boric por la guerra en Ucrania.

“¿Qué tenía que hacer Chile opinando en la guerra de Ucrania?”, preguntó Jadue, “subordinándose al discurso de los neonazis en Ucrania para hacerle ojitos a Trump. Y en el fondo encontrarle la razón y sumarnos a su política”.

Al respecto, el Presidente Boric sostuvo que “lo decía un exalcalde hace poco procesado que nosotros nos habíamos subordinado a los intereses de Estados Unidos al defender Ucrania. Nosotros nos atenemos al respeto al derecho internacional y yo me siento muy orgulloso de eso”.

“Tal como lo hemos hecho en la crisis en Ucrania, en el genocidio que sigue llevando adelante el Estado de Israel en Palestina, o en la intervención de Estados Unidos en Venezuela, hemos defendido una sola línea, no tenemos un doble estándar en eso”, recalcó.

PURANOTICIA