Se repite el escándalo en Valparaíso: por falta de quórum declaran fracasada una vez más la sesión en la Cámara de Diputados

A menos de dos meses del bochornoso episodio vivido en la Cámara de Diputados, cuando la falta de parlamentarios obligó a declarar “fracasada” una sesión por no alcanzar el quórum mínimo, la situación volvió a repetirse este martes 9 de diciembre.

Tal como ocurrió en esa oportunidad, la Sala nuevamente no logró reunir los 50 diputados y diputadas necesarios para iniciar el trabajo legislativo.

El presidente de la corporación, José Miguel Castro, informó la imposibilidad de abrir la sesión fijada para el inicio de la semana parlamentaria, ante la evidente ausencia de legisladores en el hemiciclo. "No vamos a poder abrir sesión de sala. No es ninguna gracia esto. La sesión fracasó y en la tarde las comisiones siguen exactamente igual".

Para esta jornada estaba en tabla la revisión de tres proyectos de alto interés público: la rebaja de contribuciones para adultos mayores, el proyecto que fortalece la seguridad municipal y el que elimina la reajustabilidad por UF en ciertos casos.

Con el primero, más de 100 mil adultos mayores podrán acceder al beneficio tributario que implica una rebaja del 50% o 100% en el pago de contribuciones. El proyecto perfecciona el mecanismo tributario para evitar que el incremento del avalúo de los inmuebles los expulse del beneficio.

La falta de quórum impidió avanzar en ambos debates, reeditando un escenario que ya había generado críticas hace pocas semanas por el escaso compromiso de asistencia de parte de los parlamentarios.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno Interior, diputado Rubén Oyarzo (Partido Radical), señaló que "es muy lamentable que haya fracasado la sesión y sin justificación alguna, claramente".

No obstante, enfatizó que “es más lamentable porque hoy estaba puesto en tabla el proyecto de ley de seguridad municipal. Un proyecto de ley que es urgente tramitar y sacar, que es prioridad para todos los chilenos y chilenas, y para los alcaldes. Y lamentablemente fracasó la sesión”.

En ese contexto, Oyarzo resaltó que el proyecto “lleva años esperando. Salió el año pasado de la Comisión de Gobierno Interior que presido, que se vio en el Senado y que viene con modificaciones y que esperamos que sea Ley”.

