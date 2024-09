Tensión que se corta con cuchillo en Villa Alemana entre alcaldesa Javiera Toledo y candidata oficialista Edith Alvear

Tensión y fuertes roces es lo que se vive últimamente en el Municipio de Villa Alemana, y más específicamente, en el Concejo Municipal, donde participa tanto la alcaldesa independiente que va a reelección Javiera Toledo, como presidenta del órgano colegiado, como la concejala comunista Edith Alvear, primera mayoría entre los ediles y hoy candidata a alcaldesa del oficialismo.

No es difícil adivinar los motivos: Las elecciones. Se trata de dos nombres fuertes en la comuna, con importante peso electoral, que el próximo 26 y 27 de octubre se disputarán los votos de los votantes de izquierda en la comuna, pues ambas son de ese sector político.

FRENTE A FRENTE EN CIFRAS

En cuanto a números, es complejo comparar pues las elecciones son distintas, pero el caudal de votos, al menos, muestra una diferencia importante: Javiera Toledo, en las elecciones municipales de 2021 obtuvo 17.913 votos, un 43,6% entre seis candidatos; y Edith Alvear, en las elecciones de concejales de ese año, alcanzó 3.617, un 9,2% entre 75 candidatos.

Previo al estallido social, la actual alcaldesa presentó una candidatura a diputada en 2017 bajo el paraguas de Poder Ciudadano, uno de los partidos fundadores del Frente Amplio, pero no logró los votos necesarios para obtener un escaño en el parlamento y quien sí lo hizo fue el actual diputado Diego Ibáñez. Posterior a esto, se alejó del FA y junto a Territorios en Red, movimiento impulsado por el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, presentó su candidatura independiente a la alcaldía de Villa Alemana en 2021, contando con un notorio apoyo del jefe comunal porteño, en ese entonces.

Por su parte, Alvear, con el apoyo del Partido Comunista logró posicionarse en el Concejo como la primera mayoría en concejales, y cuando no está la jefa comunal, lo preside. Este año es la carta del oficialismo para disputar la alcaldía a Toledo, dejando en claro la lejanía de la alcaldesa con el gobierno de Gabriel Boric, algo similar a lo que ocurre en Valparaíso con Carla Meyer, “delfín” de Sharp y Camila Nieto, la carta del oficialismo para disputar el puerto.

TENSIÓN TRAS DENUNCIAS CRUZADAS

La competencia es tal que si Edith Alvear lanzó su candidatura en el Teatro Pompeya en julio de este año, la alcaldesa realizó un banderazo en el mismo lugar hace cuatro días.

Las tensiones entre ambas candidatas comenzaron hace tiempo pero se agudizaron este año, tras las críticas a la gestión de Toledo por los problemas con la Corporación Municipal, luego con la denuncia de Alvear por el presunto desvío de más de $100 millones a un hogar “fantasma” que solo atiende a dos niños, y más recientemente, por una delicada denuncia de eventual vulneración de derechos a menores que fue denunciado por la concejala en una sesión de Concejo de julio de este año y sobre el cual la alcaldía llamó a votar para sacarla del acta.

De acuerdo a lo planteado por la alcaldesa Toledo, ese punto debía sacarse de las actas por instrucción de la Defensoría de la Niñez, atendiendo a la protección de los niños involucrados. Sin embargo, esto no cayó bien en la concejala denunciante y en la mayoría de sus colegas.

En la última sesión del Concejo Municipal esto se volvió a tratar y pese a llevar a votación la remoción de ese punto del acta de julio, aquello fue rechazado por la mayoría del Concejo, algunos hablando incluso de censura, pero también haciendo notar la distancia mutua que tienen ambas pese a ser de un pensamiento político de izquierda, con dimes y diretes a vista y paciencia del Concejo y de los internautas que siguieron la transmisión en vivo, pero también con intentos de figuración principalmente de un lado.

LA POLÉMICA VOTACIÓN Y ACUSACIONES DE "CENSURA"

El punto 8 de la tabla del viernes decía “aprobación de acuerdo de eliminar del acta de la sesión ord. N° 111 de fecha 12/07/2024 del Concejo Municipal de Villa Alemana los comentarios emitidos en la hora de incidentes por la concejala Edith Alvear que involucran a menores de edad según lo indicado en el oficio 1351 del 2024 de la Defensoría de los Derechos de la Niñez sede Valparaíso”, presentó la alcaldesa Toledo.

“No me deja de sorprender, y espero que se pueda escuchar, también, y verme en la cámara, porque nunca aparezco en la cámara…”, comienza diciendo la concejala Edith Alvear tras la presentación de la alcaldesa.

“No me deja de sorprender esta denuncia falsa que se ha hecho a mi nombre, me parece inaudito además que el municipio se esté prestando para esto, porque tal como consta en el acta y en el video que ustedes bajaron pero al acta tenemos acceso, un acta que también usted aprobó y que aprobamos todos, un acta en donde yo reitero la solicitud, porque todavía no me llegan los antecedentes, de los protocolos de la derivación de los casos a tribunales y vuelvo a pedirlo, justamente por la protección de nuestros niños y niñas, y en ningún momento de ese concejo, y está el acta, menciono ni establecimiento educacional, ni estudiantes, ni profesionales, por lo tanto no hay ninguna falta ni vulneración a los derechos de los niños y las niñas”, se defiende la también candidata comunista.

Advierte que la Defensoría menciona el establecimiento y las iniciales de los menores en un oficio que envió al municipio. Es “una extraña articulación, es lamentable la situación que estamos viviendo”, dice.

CONCEJALA ACUSA QUE ALCALDESA "FALTA A LA VERDAD"

La concejala independiente apoyada por el Partido Humanista María Fernanda Ternicier fue más dura con la alcaldesa: “Hubo una comisión que citó usted de educación donde a tres concejales, Barra, Góngora y Fierro se les comparte una información sin documentos donde se les señala que es una exigencia, solicitud de la Defensoría de la Niñez tener que bajar el acta. El día 30 en el Concejo Municipal usted vuelve a faltar a la verdad, porque eso no es una exigencia ni solicitud de la Defensoría de la Niñez, lo que pidió fueron dos cosas, uno expresamente que se bajara el video de YouTube, y la segunda cosa que pide es que se informe en cinco puntos (...) y las medidas que el municipio va a tomar frente a esto”.

El debate continuó con la molestia de varios concejales. “Al ver el acta yo no puedo identificar a las personas dentro del contexto que menciona la colega ni tampoco a los profesionales ni nombres ni nada”, dijo el edil Ignacio Navarro.

“No soy yo ni es este Concejo, los antecedentes se tienen que remitir a quien lo solicita”, explicó la alcaldesa Toledo. “Por eso yo he dicho que no voy a emitir juicios ni de valor ni lo que a mí me parece o no me parece, a mí se me hace una recomendación jurídica, la recomendación que hace el director jurídico en su derecho y deber al Honorable Concejo Municipal porque para eso también está, y mis apreciaciones desde lo jurídico se va a hacer al ente pertinente, no va a ser acá. Eso es todo lo que puedo manifestar”, dijo la alcaldesa Toledo en respuesta a lo que plantearon algunos ediles de condicionar la aprobación a una suspensión temporal, pues manifiestan que al bajar el contenido se estaría dando por hecho que la denuncia es un hecho.

“Sí se emitieron juicios de valor”, acusa Alvear a Toledo en pleno Concejo. “Gracias concejala, son sus apreciaciones y está en todo su derecho de manifestarlas”, respondió la alcaldesa.

El edil Marcelo Valderrama, quien recientemente se bajó de la carrera alcaldicia, fue más allá: “Que se nos pida por otra institución generar este tipo de censura, porque lo veo como censura, no de otra manera, tiende a generar un precedente insano para el funcionamiento del Concejo. Políticamente o ideológicamente podríamos decir que yo soy un bicho raro, el único concejal de derecha que no piensa como la mayoría de este Concejo, pero sí estoy convencido que la libertad de expresión es fundamental hoy y siempre. Yo con la concejala Edith Alvear tenemos una posición política absolutamente opuesta, ella es comunista y yo de derecha, pero que se haga un prejuzgamiento donde se le está dando más énfasis que quizás lo que tuvo como origen la situación nos desvía del foco que tiene que ser verificar si hay o no vulneración a ciertos niños y niñas. Eso a las instituciones del Estado debiese motivarles más que quitar una o dos palabras del acta”.

La concejala Kesia Navarro, directamente le preguntó a Alvear “si ella quiere que se elimine ese extracto del acta de ese concejo”, a lo que la aludida contestó “no”. “Entonces mi voto va a ser en rechazo, porque respeto a los concejales y su hora de incidentes es su derecho”, dijo Navarro, en apoyo a su colega. “Eso no está en cuestión desde mi parte”, respondió la alcaldesa.

Finalmente, con sólo tres apruebo, incluido el de la alcaldesa, cuatro rechazo y dos abstenciones se terminó por rechazar la solicitud.

"NO, SI YO PRESIDO"

Los ánimos quedaron caldeados tras la polémica votación al punto que incluso, cuando en la hora de incidentes la alcaldesa Toledo se retiró por unos momentos justo cuando Alvear estaba leyendo sus denuncias. Cuando terminó de hablar, y era el turno del concejal Marcelo Góngora, lo presentó, al ser la primera mayoría de los concejales y por ley reemplazar a la alcaldesa en el Concejo cuando esté ausente, momento en el cual el administrador municipal se sentó en el puesto de Toledo y Alvear le respondió rápidamente “no, si yo presido”.

Para algunos ediles el asunto es bastante incómodo. Valderrama, por ejemplo, manifestó que “lo percibe mucha gente que ve los concejos, que participa y se entera de esta tensión permanente y constante que hay entre estas dos autoridades. A mí me llama la atención porque ambas son de izquierda, ambas han trabajado en algunas oportunidades juntas en temas que tienen que ver más con la ideología política que las identifica, pero últimamente, me imagino que por el carácter de candidata de ambas, se ha generado una tensión y un malestar que es evidente”.

Lo que le preocupa, dice, es que “los concejos se están tornando muy tensos y eso se transmite. Esta relación hostil afecta querámoslo o no al desempeño que tiene que tener el municipio y que la gente espera”.

Para el concejal Góngora “en el Concejo se percibió que esto generó conflicto, pero en muchas otras situaciones ha habido coincidencia de la necesaria fiscalización y particularmente, respecto de la corporación Municipal y el déficit que se nos informó a fines del año pasado aproximado de $2.500 millones, y que estaría vinculado y asociado exclusivamente a esta administración. Eso ha generado algunas opiniones diferentes, de hecho en marzo 6 concejales presentamos una solicitud a la Contraloría para que investigue”.

Como no siempre hay un consenso entre la labor fiscalizadora del Concejo y la visión municipal, a propósito de la polémica votación “vamos a presentar los antecedentes a la Contraloría para que sea este organismo fiscalizador el que dirima”.

Eso sí, reconoce el delicado ambiente que se vive en el Concejo últimamente. “Es probable que los ánimos sí sean diferentes en momentos de elecciones particularmente porque cada una de las candidatas quiere atraer votación, pero también hay que recordar que hay otro candidato que representa a la derecha y también ha sido muy crítico de la administración y los concejales, desconociendo muchas veces lo que nosotros hemos hecho. Las elecciones generan estos climas, y espero que no veamos afectada la objetividad de nuestras decisiones por cálculos electorales”.

PURANOTICIA