Detalles de la bajada de Marcelo Valderrama en Villa Alemana y cómo esta decisión favorecería a Nelson Estay, la carta de Chile Vamos

Fue el pasado 10 de agosto cuando el Servicio Electoral (Servel) publicó el listado de las candidaturas aprobadas y rechazadas con miras al proceso eleccionario que tendrá lugar este sábado 26 y domingo 27 de octubre, instancia donde la ciudadanía deberá escoger a sus nuevos alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores.

Y aunque con el paso de las semanas una que otra se ha ido agregando tras ser aceptadas sus apelaciones ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso o incluso ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) –como fue el caso de Zuliana Araya que sí podrá competir por la Alcaldía de Valparaíso– lo cierto es que ya las nóminas se encuentran prácticamente cerradas para las elecciones de octubre.

No obstante en la provincia de Marga Marga ocurrió una situación inaudita, pues el concejal y candidato a la Alcaldía de Villa Alemana, Marcelo Valderrama Magna, cuya opción ya había sido aprobada por el Servel, a última hora decidió bajarse de la competencia; esto, según dijo, para potenciar las opciones de que la derecha triunfe en los comicios, representados por Nelson Estay Molina, de Chile Vamos.

En conversación con Puranoticia.cl, el ahora ex candidato (independiente, aunque confeso hombre de derecha) explicó que "lo hice entendiendo que al haber dos candidatos del mismo sector había menos probabilidades de recuperar la Alcaldía de Villa Alemana. Entonces, en ese escenario, y como el candidato oficial de Chile Vamos es Nelson Estay, yo decliné mi candidatura y decidí apoyarlo".

Consultado acerca de si recibió presiones por parte de alguno de los partidos de Chile Vamos, considerando que Valderrama hasta hace algunos años militaba en Renovación Nacional (RN), el Concejal expuso que "mi candidatura siempre dependió de mí: junté las firmas que me pidió el Servel y entregué mi candidatura, pero no recibí ninguna presión. Claro, siempre hay conversaciones políticas respecto de las posibilidades que tienen los candidatos, y dentro de esas conversaciones con distintos personajes, uno va evaluando y tomando el termómetro del tema".

Y aunque afirmó que sigue sintiendo que su candidatura era viable, aseguró que "no nos iba a dar matemáticamente con dos candidatos del mismo sector, pero al existir un candidato único de derecha en Villa Alemana, quedan las posibilidades abiertas para que el sector pueda recuperar la Alcaldía. Eso dependerá de la capacidad que tenga el candidato Estay de aunar los apoyos de las distintas personas y sectores que me apoyaban a mí y se pueda pensar que lo puedan apoyar a él".

Junto a indicar que ya le ha dado su apoyo a Nelson Estay, tanto personalmente como a través de sus redes sociales, Marcelo Valderrama sostuvo que "a mí nadie me ha ofrecido nada ni yo he pedido nada, pero sí me interesa mucho, de ganar la centroderecha en Villa Alemana, poder tener algún grado de injerencia en las políticas públicas de la administración central del Municipio, ya sea desde un rol activo o desde un rol político, me da lo mismo porque yo quiero aportar a la ciudad".

Cabe recordar que Puranoticia.cl publicó este martes 10 de septiembre un reportaje dando cuenta de la estrategia del Partido Republicano para irrumpir en la escena política regional. Bajo este contexto, se indicó en el artículo que Nelson Estay ha estado haciendo campaña de la mano de Francesco Venezian y los republicanos. En ese sentido, se apunta a Antonio Barchiesi como el hombre detrás de la bajada de Valderrama; esto, para que Estay tenga mejores posibilidades de ganar en octubre.

Además, de una u otra forma, se ratifica lo expresado por el Concejal en torno a que tuviera algún cargo en el eventual Municipio de Nelson Estay, pues en las negociaciones con Barchiesi, éste le habría asegurado algún cupo en la primera línea municipal, por ejemplo la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).

Finalmente, y respecto a su futuro político, aseguró que actualmente sólo está abocado en terminar correctamente su tercer periodo como Concejal de Villa Alemana y que posteriormente se verá qué rumbo tome su carrera política, no descartando poder competir por un escaño en la Cámara de Diputados, en representación del Distrito 6 de la zona interior de la región de Valparaíso, instancia para la cual ya ha tenido más de alguna conversación con partidos políticos, desde Republicanos hasta Chile Vamos.

PURANOTICIA