Tacos de McDonald's en Viña y Reñaca: Concejal Aguilera critica "medidas parche" y no descarta volver a pedir cierre de los servicios AutoMac

La controversia en torno a los grandes atochamientos vehiculares que generan los servicios de AutoMac de McDonald's en Viña del Mar, tanto en su local de avenida San Martín como en el de avenida Angamos, en Reñaca, está lejos de acabar.

El problema lleva años sin solución y afecta a todos los automovilistas que se desplazan por ambas arterias de la Ciudad Jardín, principalmente durante los fines de semana y horas punta, situación que ahora se podría agravar por el aumento de la población flotante debido a la temporada estival, la cual alcanza su peak en febrero.

Si bien, en octubre del año pasado la franquicia que representa a la estadounidense McDonald’s se comprometió a realizar una reconducción del flujo vial en ambos sectores, según acuerdo en reuniones donde estuvieron presentes el privado, el Municipio y la Delegación Presidencial; lo cierto es que, hasta la fecha, aún hay tacos y la situación de peligrosidad, tanto en Viña del Mar como en Reñaca, se mantiene.

En base a esto, Puranoticia.cl conversó con el concejal Alejandro Aguilera, de Convergencia Social (CS), quien reconoció que tras las "medidas parche" aplicadas llevará nuevamente el tema al Concejo Municipal, donde no descarta pedir nuevamente el cierre de los AutoMac por el eminente riesgo a la vida de las personas.

"Vamos a plantear el tema en el Concejo Municipal, sobre todo porque estamos en verano y es un verdadero riesgo para la vida de las personas", precisó el edil frenteamplista, quien recordó que el tema se abordó con anterioridad en un Concejo donde planteó la medida de cierre de los AutoMac, situación que hoy no descarta.

"El tema del McDonald’s lo hemos tratado en varias oportunidades. Yo fui más severo. Lo que solicité es que se explorara, efectivamente, la posibilidad de clausurar el AutoMac. Eso fue en un Concejo, en una Comisión Especial” explicó.

Ahondó en que, en ese momento, "quien tiene hoy día la franquicia, dijo: 'bueno, si ustedes avanzan en esa dirección, no me queda otra que despedir a aproximadamente a 600 personas, porque el AutoMac es la fuente principal de ingreso de los dos McDonald’s que tenemos en la comuna'".

Lo que ha existido después del acuerdo en Concejo, dijo Aguilera, “se ha resuelto con medidas parche, instalando nueva señalética, pero acá hay un problema cultural que hay que abordar también. Yo no entiendo cómo la ciudadanía somete a los otros vecinos a peligro en el tránsito por comprar un sándwich. Tenemos espacios de sobra para estacionar un vehículo, bajarse a comprar y volver. Hay una mezcla de cosas que creo que son una radiografía de cómo estamos como sociedad".

Ante la problemática, la autoridad comunal enfatizó que las posibles soluciones estarían "desde otra perspectiva, como he dicho en Concejo, porque me parece que esto es un riesgo y por eso yo decía que se tenía que clausurar. Lamentablemente no están las condiciones jurídicas para avanzar en eso y hemos avanzado en medidas parche, por lo que esto es el gran desafío que tenemos".

Dentro del análisis, el edil de Convergencia Social también expuso que está “la incapacidad del Estado para imponer normas más drásticas. Hay una cuestión cultural que hace que no se entienda que sea atractivo para alguien hacer una fila de cerca de 40 minutos, ocupando una pista entera de una avenida, tanto en Reñaca como en Viña centro, para comprar un sándwich”.

Reconoció que la solución no pasa por tener un carabinero 24/7 en ambos lugares, pero sí manifestó que "tenemos que cuidar mucho la norma porque la norma es la base de una convivencia democrática. He insistido en que nuestro Municipio tiene que ser mucho más severo en fiscalizar las normas”.

Este punto de la fiscalización fue justamente uno de los temas centrales que Puranoticia.cl abordó, también con el concejal Tomás de Rementería, quien subrayó que la gestión Ripamonti "ha hecho vista gorda con eso y la autoridad no se lo ha exigido, por lo que siguen los tacos. Imagínese cómo será el próximo mes. Los tacos se mantienen y de forma un poquito grosera los fines de semana".

Respecto a los motivos por los cuales cree que el autodenominado «Municipio de Cuidados» no ha exigido a McDonald's que cumpla con su compromiso, el edil del Partido por la Democracia aseveró que "se produce una cadena de cosas, porque usted no le puede exigir al que le está pagando la publicidad. Usted ve que (en todo el borde costero) hay letreros de WOM y de McDonald's. Entonces es como que usted le fuera a reclamar a WOM porque anda tirando los cables feos en Viña. No es que no le convenga pararle los carros, pero se inhiben de forma natural".

Vale explicar que la compañía de comida rápida es una de las tres empresas que firmó el acuerdo público-privado con la Municipalidad de Viña del Mar para instalar e implementar las luces ornamentales por toda la temporada de verano en la ciudad; esto, a cambio de la exención del pago por publicitar sus marcas en diversos puntos de la comuna, principalmente en el borde costero, desde la avenida Perú hasta Reñaca.

Por todo esto es que el concejal Alejandro Aguilera concluyó el diálogo con Puranoticia.cl señalando que la solución de este problema no tiene que ver con reforzar Seguridad Ciudadana, sino que con aplicar mecanismos factibles para “hacer el retiro de vehículos mal estacionados, inmediatamente” cuando corresponda.

El tema también fue criticado hace unos días por el concejal René Lues (DC), quien ahondó en que se deben descongestionar los “tacos” de los AutoMac de Reñaca y Viña de Mar de cara a la llegada de febrero, mes con mayor población flotante en la comuna, principalmente debido al Festival de la Canción y sus actividades paralelas.

