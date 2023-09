McDonald's tendrá que ejecutar obras de mitigación en locales de Viña y Reñaca para superar el caos vial que generan sus AutoMac

A raíz de la constante molestia de los vecinos de Viña del Mar que transitan por el barrio Poniente y Reñaca, producto de los grandes atochamientos que genera el servicio AutoMac de la empresa estadounidense de comida rápida McDonald's en sus locales de Av. San Martín y Av. Angamos, respectivamente, se inició una ofensiva para que las autoridades tomen en serio este problema y busquen una solución.

Es así como el diputado Andrés Celis evacuó sendos oficios a la alcaldesa Macarena Ripamonti, a la Dirección de Obras Municipales (DOM) y a Carabineros, para conocer una serie de detalles respecto a los requisitos de vialidad, las exigencias de constructibilidad, medidas de mitigación propuestas por la compañía y si ha habido control de cumplimiento de la normativa vigente, entre otros temas.

"El caos vial que se produce es de tal magnitud que se forma congestión que toma, al menos, 45 minutos adicionales en el trayecto o que, en ocasiones, ha requerido de Carabineros que se acerquen al lugar a ordenar el tránsito y disuadir a los conductores de bloquear completamente una de las vías, lo cual, por supuesto, genera consecuencias gravosas, pues se destinan a prevenir consecuencias originadas por un restaurante particular, desatendiendo labores que podrían ser mucho más necesarias, como combatir la delincuencia", expresó el parlamentario RN en sus oficios.

¿AHORA SÍ?

Bajo este contexto, Puranoticia.cl tomó conocimiento de la existencia de un proyecto, elaborado por una empresa contratada por McDonald's, que será presentado ante el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) para que lo evalúe y autorice –en caso de pasar el análisis– a iniciar obras tanto en el barrio Poniente como en Reñaca, ambas iniciativas de forma paralela, para terminar con este problema que por largos años han debido enfrentar quienes se desplazan por las afueras de estos locales.

Si bien, ya han existido varios intentos para subsanar este grave conflicto vial que se presenta en la Av. San Martín y en la Av. Angamos producto del servicio de AutoMac, lo cierto es que ninguna de estas iniciativas ha logrado superar el problema. No obstante, confían en que esta vez, con un trabajo que ya lleva dos años, se logre avanzar.

"Hoy estamos ad portas de resolver este problema histórico que han tenido estos sectores. Lo que faltaba era voluntad política, capacidad de entender que no es una pelea con McDonald's. (...) Y para eso, la empresa tenía que asumir la responsabilidad que tiene con la ciudad y lo entendió: tuvimos buenas conversaciones y McDonald's dijo que correría con los gastos que significa la mejora del espacio público –con la venia del Serviu– para poder evitar los atochamientos y ponerle fin a este problema que cada día es mayor porque tenemos más parque automotriz", señaló a Puranoticia.cl el concejal Pablo González, quien participó de las conversaciones.

OBRAS

Lo que se sabe hasta el momento de esta iniciativa que pondría –ahora sí– fin al largo problema que ha existido en el barrio Poniente y en Reñaca por la utilización del servicio de AutoMac, es que consiste en una reconducción del flujo vial, según se pudo conocer en la última reunión sostenida entre el Municipio de Viña del Mar con el Serviu y la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.

"La semana pasada, el Director del Serviu (Rodrigo Uribe) planteó que van a entregar los permisos bajo la figura de reposición y reparación de pavimento", explicó el concejal González (PC), quien aseguró que todos los gastos de estas obras correrán por cuenta de la cadena de restaurantes de comida rápida y que ni el Serviu ni el Municipio de la Ciudad Jardín gastarán un sólo peso en dichos trabajos.

El proyecto realizado por la empresa contratada por McDonald's ya tiene sus planos listos, los cuales serán entregados entre esta semana y la próxima al Servicio de Vivienda y Urbanización para su revisión. Por lo que se espera que –habiendo sorteado la evaluación– las obras comiencen en octubre, ya que existe un compromiso de tener resuelto este problema antes del inicio de la temporada estival.

"La empresa debiera estar entregando este mes los planos ante el Serviu. Y ya en octubre, debiera estar la ejecución de obras, que no son grandes obras que cortarán el tránsito, sino que se trata de un rediseño de lo que hoy existe, para distribuir de buena forma el flujo vehicular", indicó el edil viñamarino.

Si bien, el detalle de las iniciativas en el barrio Poniente y en Reñaca se han mantenido bajo el hermetismo de la empresa estadounidense, se conoció que en Av. Angamos habrá también mejoras para contar con accesibilidad universal y otras obras que aporten a este transitado sector de la ciudad. Será una intervención que aporte a la ciudad y que viene a resolver esto", aseguró González.

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl intentó obtener alguna versión tanto de McDonald's como del Serviu de Valparaíso respecto a la iniciativa, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no fue posible.

OTRAS PROPUESTAS

A pesar de que ya estaría en curso un nuevo intento para solucionar este problema, la crítica persiste, así también como posibles soluciones a este conflicto de largos años.

El concejal René Lues señaló a Puranoticia.cl que "se han analizado varias opciones de mejoramiento del sistema y con el correr del tiempo, estas no han funcionado". Por ello, propuso que "vamos a tener que iniciar acciones más severas y rigurosas, como generar algún tipo de burladero de mayor intensidad, que permita que los vehículos no atochen y no generen congestión en otros vehículos".

Otra de las propuestas levantadas por el edil DC apunta a "mejorar el sistema de atención, que es muy lento y que genera también mucha espera de vehículo".

La tercera alternativa –según Lues– es generar "una condición más estricta, inclusive con horas de atención y establecer algunos horarios de cierre o momentos de detención más limitados, no abiertos como están hoy día".

OFICIOS A MCDONALD'S

El diputado Andrés Celis también abordó con Puranoticia.cl lo que ocurre en el barrio Poniente y en Reñaca, indicando que "no quiero pensar que puedan haber cómplices activos y pasivos de los McDonald's". De igual forma, afirmó que en el de Reñaca hay una entrada que "tengo mis serias dudas si en el plano original estaba autorizado para que se ingrese por ese lugar. Me gustaría conocer cuál eran las autorizaciones originales. Tengo yo los planos y dicen otra cosa".

Por este motivo, llamó a las autoridades a que expliquen los motivos por los cuales "no han tomado cartas en el asunto". Además, anunció que "voy a oficiar nuevamente, no sólo al McDonald's de Reñaca, sino también al de San Martín, y que digan por qué sus AutoMac ocupan un bien nacional de uso público; por qué no pagan los derechos correspondientes al Fisco, en este caso específicamente al Municipio de Viña del Mar; además, produciendo externalidades como son los accidentes que ocurren en la calle, en este caso, en los accesos que hay en el McDonald's de Reñaca".

Finalmente, Celis comentó que "estamos frente a una nueva temporada estival, donde aumentará la congestión vial en los sectores donde se emplazan, que de verdad, es insufrible".

